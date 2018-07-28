Митрополит Иларион: духовное единство славянских народов переживет политику

МОСКВА , 28 июл — РИА Новости . Политические конфликты между людьми уйдут в прошлое, а духовное и культурное единство русского, белорусского и украинского народов как наследников «киевской купели крещения» останется, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Событие Крещения Руси само по себе — очень глубокий и исторически сильный фактор духовного единства наших народов. Если мы откажемся от попыток использовать этот общий праздник в частных политических целях, то все мы: и русские, и белорусы, и украинцы — будем черпать в нём свои силы", — заявил митрополит Иларион в интервью РИА Новости по случаю 1030-летия Крещения Руси.

По его словам, 1030 лет, прошедшие с момента исторического события, это «гигантский по сравнению с человеческой жизнью срок», который «вмещает в себя всю наличествующую историю трёх наших государств».

"Общий стаж" нашей совместной жизни просто несоразмерен со сроками жизни современной политической повестки дня. Политические конфликты когда-нибудь уйдут в прошлое, а наше духовное и культурное единство останется — до тех пор, пока мы остаёмся христианами, пока мы помним купель Крещения, которая нас породила", — отметил митрополит.

Глава ОВЦС признал, что об этом событии сохранилось не так много исторических данных, поскольку до Крещения Русь не имела ни развитой письменной культуры, ни собственной литературы. Многие жители были неграмотными.

Крещение Руси, заметил митрополит Иларион, стало и началом её просвещения: в монастырях стали вести летописи, возникло образование и появилась литература.