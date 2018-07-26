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Более сотни оренбургских студентов отправились на «iВолгу»
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Более сотни оренбургских студентов отправились на «iВолгу» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Церемония отправки делегации Оренбургской области на VI молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» состоялась в четверг, 26 июля. В этом году на форму от области поехали более 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Форум пройдет с 26 июля по 4 августа на Мастрюковский озерах в Самарской области. Делегацию от Оренбургской области возглавил заместитель директора департамента молодежной политики Виталий Чаловский.
Среди оренбуржцев самыми популярными сменами стали «Наука и образование», «Поколение добра», «Спортивная молодежь — здоровая нация», «Ты — предприниматель» и «Медиаволна». Всего на форуме будет работать десять направлений.
Обязательное условия участие в окружном форуме наличие собственного проекта. Проекты, претендующие на грантовую поддержку, отбираются по нескольким критериям: инновационный подход, социальная значимость и возможность практической реализации идеи.
«За предыдущие пять лет школу «Иволги» прошли более 700 молодых оренбуржцев. В копилке наших ребят — 17 проектов, получивших на предыдущих форумах федеральные гранты на общую сумму свыше трех миллионов рублей. Несколько десятков проектов нашли признание и поддержку на уровне региона», — сказал губернатор области Юрий Берг.
Отмечается, что помимо защиты собственных проектов участники «iВолги» проведут там презентацию международного молодежного образовательного форума «Евразия». Последний пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября.
Кроме того, в этом году в рамках «iВолги» проведут российско-китайский форум «Волга-Янцзы». В его работе примут участие 300 человек, в том числе 11 представителей Оренбургской области.
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