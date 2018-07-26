Какие события могли уничтожить Европу

Войны, социальные потрясения, эпидемии и природные катаклизмы на протяжении тысячелетий сотрясали Европу, каждый раз меняя ее геополитический вид и определяя пути развития. Европа шла от кризиса к кризису.

Падение Римской империи (476 год)

Два мощных удара — в 410 году вестготов и в 476 году германцев — сокрушили, казалось бы, вечную Римскую империю. Это поставило под угрозу достижения античной европейской цивилизации. Кризис Древнего Рима не пришел внезапно, а долгое время вызревал изнутри. Военный и политический упадок империи, начавшийся в III веке, постепенно привел к ослаблению централизованной власти: она больше не могла управлять разросшейся и многонациональной империей. Пытаясь решить свои проблемы за счет народных масс, Рим нажил себе грозного врага: волнения в среде крестьянства, колонов и рабов создавали серьезные проблемы римскому правительству. На смену античному государству пришла другая — феодальная Европа с ее новым организующим центром — «Священной Римской империей». Европа на многие столетия погрузилась в пучину смуты и раздора.

Чума (1346-1353)

Самая страшная эпидемия чумы прокатилась по Европе в середине XIV столетия. Зародившись в Азии, «черная смерть» с новой силой обрушилась на северные страны. За один только 1348 год от чумы умерло около 15 млн человек — четверть населения Европы, а к 1352 году количество жертв достигло 25 млн Медицина средневековой Европы, находящаяся во власти религиозных предрассудков, оказалась совершенно не готова к противостоянию напасти. Немало врачей отказывало в помощи больным, опасаясь быть зачумленными. Последствия эпидемии оказались катастрофическими для демографии Европы, которая восстановилась лишь к XIX столетию. Чума также повлияла на культурные и социально-экономические процессы в европейских странах. Казавшиеся прочными феодальные отношения дали трещину.

Протестантские войны (1562—1598)

В конце XVI века французская монархия переживала тяжелейший кризис. Итальянские походы Франции не удались, дворянство и аристократия находились на гране разорения, вовсю бушевал конфликт между католиками и протестантами. Все это вылилось в гражданскую междоусобицу. С одной стороны за престолонаследие боролись Валуа, Гизы и Бурбоны, с другой — гугеноты добивались свободы вероисповедания. Примирения, казалось бы, удалось достигнуть, но кровавая бойня «Варфоломеевской ночи» (1572) свела на нет все усилия миротворцев. Война вспыхнула с новой силой. А когда в конфликт вмешался Вильгельм Оранский, события грозили потрясти устои не только католического мира, но и всей Западной Европы. Впрочем, разум восторжествовал. Нантский эдикт (1598) стал первым в истории документом, провозгласившим религиозную веротерпимость.

Семилетняя война (1756-1763)

Уинстон Черчилль , наверное, справедливо назвал Семилетнюю войну Первой мировой, так как она охватила территории от Филиппин до Южной Америки. Но основной театр военных действий развернулся в Европе — в него оказались втянуты все крупные европейские страны. Семилетняя война родила новую силу: в традиционное соперничество Франции и Англии вмешалась Пруссия, которая после прихода к власти Фридриха II постепенно превращалась в мощную державу. Пруссия, ведшая кровопролитные войны с Австрией , в конце концов укрепила свое господство в Восточной Европе. Окончание войны дало толчок объединению немецких земель. Итоги Семилетней войны оказались позитивными и для России . Сражения выковали блестящих военачальников Екатерининской эпохи — Румянцева и Суворова: теперь Европе пришлось считаться с Россией как с серьезной силой.

Великая французская революция (1789-1793)

После поражения в Семилетней войне во Франции назревали серьезные перемены. Королевская власть себя дискредитировала не только в глазах рядовых граждан, но и в среде дворянства и буржуа. В стране не было четкого законодательства, коррупция преступила все разумные границы, а архаичная система привилегий упорно тянула королевство назад. Разразившаяся в 1789 году Великая французская революция не просто превратила Францию из монархии в республику, но и подытожила крах старого европейского порядка. Ее лозунг: «Свобода, равенство, братство» еще долго будоражил умы революционеров всех мастей и сословий. Французская революция не только заложила основы демократизации европейского общества — она предстала как жестокая машина бессмысленного террора, жертвами которого стали около 2 млн человек. Но Европа не извлекла ее печальные уроки: революции последующих столетий по своей беспощадности станут достойными продолжателями французской предшественницы.

Наполеоновские войны (1799-1815)