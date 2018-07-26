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Балтийский транспортный форум: прямой диалог власти и бизнеса
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Балтийский транспортный форум: прямой диалог власти и бизнеса 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
С такой инициативой, в частности, выступает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, пришедший на смену кодексу Таможенного союза, изначально учитывал многие пожелания участников бизнес-процесса, и вот, спустя более чем полгода работы, специалисты вновь обращаются к участникам транспортного рынка для получения обратной связи о практике применения нового кодекса.
Сергей Соколов, советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономический комиссии, рассмотрит на Форуме Таможенный кодекс ЕАЭС как инструмент повышения транзитного потенциала Евразийского экономического союза.
«На форуме мы планируем затронуть вопросы таможенного транзита как такового, посмотреть, что уже сделано, и какие изменения в законодательстве планируются и разрабатываются, — говорит Сергей Соколов. — Аналогично по транспортным средствам международной перевозки: что сделано, что планируется. Вопросы прибытия товаров, грузовых операций, всё, что касается этих аспектов. Основной вопрос на повестке — транзитная декларация, которая сегодня требует изменений и актуализации. Переход к полноценному использованию информационных технологий для транзитного потенциала и минимально достаточный контроль с использованием различных технических средств контроля (сейчас, в числе прочего, прорабатывается вопрос пломбирования). Если мы комплексно решим вопрос компьютеризации транзита, необременительного контроля, минимального вмешательства, минимальных досмотров, то мы уже сделаем хороший шаг вперёд. Вопросы и предложения делегатов Форума помогут наметить дальнейший вектор и скорректировать, если это необходимо, текущую ситуацию».
Направить свои вопросы и предложения можно в Оргкомитет мероприятия до 20 августа по электронной почте.
Балтийский транспортный форум будет проходить под эгидой Правительства Калининградской области 6 — 7 сентября 2018 года в Калининграде, в деловом центре «На острове» — Kaiserhof Hotel.
Во второй день Форума участников ожидает профессиональная экскурсия с посещением строительной площадки международного морского терминала в Пионерском. ! Обращаем Ваше внимание, что скоро заканчивается период льготной регистрации на форум, — после 31 июля стоимость участия повышается.
Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку«Зарегистрироваться» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
* в Москве +7 (495) 646-01-51,
* в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.
До встречи на Балтике!
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