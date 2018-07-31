Ещё
ФНС откроет доступ к относившемся к налоговой тайне данным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФНС откроет доступ к относившемся к налоговой тайне данным 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше считалась налоговой тайной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что раскрывать большее количество информации о налогоплательщиках ФНС собирается через специальный сервис на своем сайте, «Прозрачный бизнес». Там граждане смогут проверить, не являются ли предприниматели «однодневками» и не пользуются ли схемами для неуплаты налогов.
По данным пресс-службы, в августе ФНС начнет публикацию сведений о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах и сведения об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.
"Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Таким образом, в основном, нововведения коснутся малого и среднего бизнеса.
Ранее сообщалось, что Минфин не намерен разрешать ФНС получать информацию о счетах физлиц.
Газета.Ru: последние новости
Новый глава МИД Британии перепутал китайцев с японцами Москва прощается с Владимиром Войновичем Депутат Рады: СБУ завела дело о госизмене против Порошенко
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России53
В WhatsApp появилась функция1
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США100
Порошенко официально обвинили в госизмене349
Единороссы предложили новые штрафы для россиян51
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение