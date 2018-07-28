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ФНС не планирует ограничивать участие адвокатов в налоговых делах компаний
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ФНС не планирует ограничивать участие адвокатов в налоговых делах компаний 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет препятствовать или ограничивать участие адвокатов в ходе налоговых проверок и контроля. Об этом сообщил ТАСС в субботу замглавы ведомства Даниил Егоров.
"Положения письма Федеральной налоговой службы от 10 июля 2018 года № ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушений налогового законодательства» ни в коей мере не препятствуют и не ограничивают участие представителей (адвокатов) в ходе проведения налоговыми органами мероприятий налогового контроля. Федеральная налоговая служба проводит открытую и прозрачную политику в выстраивании взаимодействия с налогоплательщиками", — заявил Егоров.
Как сообщила в субботу газета «Ведомости», Федеральная палата адвокатов обратилась в прокуратуру в связи с письмом ФНС, в котором обращение к адвокату отнесено к признакам нарушения — таким, например, как двукратное уклонение от явки на допрос. Адвокаты попросили генпрокурора проконтролировать соблюдение госорганами положений Конституции, в том числе гарантий прав граждан на квалифицированную юридическую помощь.
Как рассказал Егоров, письмо ФНС является одним из элементов дальнейшего развития риск-ориентированного подхода в налоговом администрировании. Указанные в письме признаки, такие, как проживание руководителей фирм не по месту регистрации, представление организациями на протяжении нескольких предыдущих налоговых периодов «нулевой» отчетности и др., не являются фактами нарушения налогового законодательства, а используются налоговыми органами в аналитических системах формирования списков налогоплательщиков, в деятельности которых, возможно, имеются налоговые риски.
В письме ФНС перечислены факторы риска, которые подлежат дополнительному исследованию налоговыми органами, сообщил Егоров. Для этого в адрес налогоплательщиков направляются уведомления о вызове в налоговый орган для дачи пояснений, где исследуются обстоятельства, связанные с наличием налоговых рисков.
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