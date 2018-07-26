Занятие по рисованию для пенсионеров состоялось в досуговом учреждении района

Первое занятие по рисованию для пенсионеров организовали 23 июля в Государственном бюджетном учреждении «Центр». Оно прошло в рамках проекта «Московское долголетие».

— На занятие пришли не только новички, но и те, кто уже имеет опыт рисования, но по разным причинам оставил это хобби, — сообщила Илонна Багрий, организатор культурных мероприятий в Территориальном центре социального обслуживания «Арбат».

Она отметила, что урок посетили пять человек.

На первом мастер-классе пенсионеров научили основам построения композиции и работе с цветом. Отметим, что урок был бесплатным.

Тех, кто хочет научиться рисовать, ждут по понедельникам с 14:00 до 16:00 по адресу: Трубниковский переулок, дом 26, строение 1.