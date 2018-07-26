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Горячий привет: бомбардировщики ЮВО уничтожили лагерь «террористов»
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Горячий привет: бомбардировщики ЮВО уничтожили лагерь «террористов» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях под Волгоградом экипажи тактической авиации Южного военного округа отработали бомбометание по наводке с беспилотников.
Уничтожение лагеря «террористов» отработали экипажи бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25 на учениях в Волгоградской области. При атаке на цели летчики использовали данные, полученные с разведывательных беспилотников, которые и обнаружили объект условного противника.
Самолеты нанесли удар 500-килограммовыми свободнопадающими бомбами, однако благодаря наводке с БПЛА его эффективность сравнялась с применением высокоточного оружия.
Камеры воздушных разведчиков держали цель под контролем до подлета бомбардировщиков и в реальном времени подтвердили уничтожение лагеря «террористов».
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