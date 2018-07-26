Горячий привет: бомбардировщики ЮВО уничтожили лагерь «террористов»

На учениях под Волгоградом экипажи тактической авиации Южного военного округа отработали бомбометание по наводке с беспилотников.

Уничтожение лагеря «террористов» отработали экипажи бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25 на учениях в Волгоградской области . При атаке на цели летчики использовали данные, полученные с разведывательных беспилотников, которые и обнаружили объект условного противника.

Самолеты нанесли удар 500-килограммовыми свободнопадающими бомбами, однако благодаря наводке с БПЛА его эффективность сравнялась с применением высокоточного оружия.

Камеры воздушных разведчиков держали цель под контролем до подлета бомбардировщиков и в реальном времени подтвердили уничтожение лагеря «террористов».