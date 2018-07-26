Услуги Мосгаза стали на треть дешевле из-за перехода в электронный формат

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Большинство услуг, предоставляемых службой сервиса АО «Мосгаз», стали дешевле благодаря возможности обращаться к специалистам в электронном формате, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в четверг.

"За полгода работы обновленной электронной системы службы сервиса АО «МОСГАЗ» услугами подключения, переделки и ремонта внутридомового газового оборудования воспользовались 30 тысяч москвичей. Новая система значительно сократила время оказания услуг, а возможность обращаться к специалистам напрямую, снизила стоимость большинства работ на треть", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 1 февраля этого года служба сервиса в организации обрабатывает заявки, оставленные москвичами на официальном сайте предприятия с расширенным спектром услуг.

"Электронный формат явно пришёлся жителям столицы по нраву и в настоящее время более 80% заявок на оказание услуг приходится на онлайн обращения. Это не только удобно и оперативно, но и выгодно: вследствие оптимизации процессов услуги стали дешевле", — сообщили в пресс-службе, отметив, что оплачивать услуги можно как наличным, так и безналичным способом.

Благодаря системе онлайн-касс, например, работы по монтажу внутридомового и внутриквартирного газопровода обходятся на 30% дешевле. За полгода, как отметили в комплексе, специалисты выполнили более 700 заявок на эту услугу.

Также востребованным оказался сервис для москвичей, затеявших ремонт.

"Для них служба сервиса АО «Мосгаз» выполнит работы и установит оборудование с минимальными затратами и согласованием", — добавили в пресс-службе.

Сейчас данная служба сервиса состоит из пяти бригад, в которые входят высококвалифицированные работники, прошедшие обучение и допущенные к ремонту, эксплуатации, замене газового оборудования отечественного и импортного производства установленного в газифицированном фонде города с правом выполнения газоопасных работ.