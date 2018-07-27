Крещение Руси — 2018: православный мир готовится к большому празднику

Православный мир в преддверии 1030-летия Крещения Руси. В колыбель православной веры — Киев — устремились тысячи паломников. Но официальные украинские власти всячески препятствуют верующим: отказывают в транспорте, угрожают. С приближением праздника сторонники автокефалии в голос заговорили о независимости украинской церкви от РПЦ . И о якобы тайных переговорах Москвы и Киева. Ян Воскресенский — о масштабном праздновании и политическом заговоре.

Древний Херсонес — именно здесь крещение Руси собираются отмечать особыми торжествами. В купели на берегу Черного моря, как теперь считают, первым таинство принял будущий креститель молодого государства. О князе Владимире до крещения и после, говорят, как о двух совершенно разных персонажах.

— Князь язычник, которому было 25 лет от году — яко зверь по своей страстности и озлобленности — ведь он приносил людские жертвы языческим богам. Вот здесь происходит преображение князя, и с ним и всей Киевской Руси, — говорит настоятель Свято-Владимирского собора в Херсонесе, священник Сергий Халюта

Сейчас ученым удалось восстановить каждый уголок Херсонеса, начиная с античных времен. Но где именно крестился князь — с уверенностью они сказать не могут. Возможно, это место давно уже скрыто под историческими пластами. А, может, где-то есть — та самая крещенская купель.

— Она была очень красивой. Первоначально была украшена синей мозаикой с золотом, — уточнила директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова

Крещение Руси — давно уже не только религиозная дата. Все-таки 1030 лет назад, говорят, и культура русская зародилась. Вот даже современные музеи меняют формат. Среди сенсорных экранов — подлинные иконы. Александро-Невская лавра своими сокровищами делится с президентской библиотекой. Последняя хоть и занимает историческое здание Синода, где даже кабинет патриарха есть — но древние иконы и старинное облачение в библиотеке еще не показывали. Здесь же телеграммы на имя Ленина — священники тщетно умоляют не изымать богослужебные предметы и не оскорблять чувства верующих.

— Конечно кощунство. Богослужебное вещи. Они свое назначение теряли. Надо было что использовать для богослужений, а у них отнимали практически все, — рассказала методист выставочного отдела Президентской библиотеки им. В. И. Ленина Нина Логинова.

И только 30 лет назад впервые за долгие годы православные смогли без страха заявить о своей вере. Важную роль тогда сыграл будущий патриарх — архиепископ Кирилл участвовал в литургии по случаю 1000-летия Крещения Руси.

Нынешнюю дату в Русской православной церкви тоже считают эпохальной. Празднование 1030-летия должно ознаменовать новые задачи, которые стоят перед верховным духовенством.

— С того первого празднования 1000-летия прошло 30 лет и нам, как Церкви, стоит оглянуться назад и посмотреть — что сделано, как много всего было совершено, — говорит священник, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков

В Москве верующие начнут праздновать на Соборной площади Кремля, потом будет Крестный ход во главе с патриархом. Но в Русской православной церкви подчеркивают — этот праздник отмечают не только в России

— Будем надеяться, что празднование 1030-летия Крещения Руси, в том числе, будет способствовать преодолению разногласий, разделений, расколов на украинской земле, — подчеркивает патриарх Кирилл.

Вот только вблизи той самой днепровской купели, где крестили Древнюю Русь — среди верующих пытаются посеять смуту. Участились нападения на храмы украинской православной церкви, прихожанам массово отказывают в проезде к святым местам.

Украинская автокефальная, а по мнению Москвы — раскольническая церковь, хочет использовать грядущий праздник как повод вновь заявить о своей независимости. Для украинских властей это вопрос политический — президент Порошенко рассчитывал, что вопрос об автокефалии разрешится как раз к грядущей дате.

— Необходимо доказать себе и своему народу и всему миру, что они ничего общего с Россией не имеют. И для этого и совершается такой глубинный метафизический подрыв, — отмечает священнослужитель РПЦ, протоирей Андрей Ткачёв

Очередная попытка расколоть единоверцев по политическому признаку не удалась, и в Киеве все равно пройдет крестный ход. А православная церковь, объединяющая четверть миллиарда человек, огласит свои бескрайние просторы единым колокольным звоном.