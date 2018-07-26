Саратовский министр рассказала о желающих работать в возрасте «плюс бесконечность»

Общественник заявил, что вчера была опубликована информация о ситуации с отсутствием рабочих мест Саратовской области, которая по этому показателю является худшей по ПФО.

«Всю жизнь мы были лучшими с точки зрения безработных. Что случилось-то?» — поинтересовался он.

Соколова признала, что в этом году безработица приобрела совершенно нехарактерный для региона размах. Совместно с зампредом правительства Валентиной Гречушкиной и главой Саратовстата Вячеславом Сомовым Соколова она, по ее словам, искала и нашла ответ на этот вопрос.

«Пришли к выводу, что серьезно изменилась методика сбора статистических данных, и это дало такой результат. Удивительным образом опрашиваются категории граждан от 16 лет и до плюс бесконечность. Бывает, спрашивают пожилую женщину, хотела бы она работать, она отвечает: «Милок, очень хочу и готова поработать!» Я уверена, что эта цифра за счет более точного исполнения методики придет к другим результатам», — заявила министр.

«Мы всегда передовики во всем хорошем, только своими руками себя высекаем», — прокомментировал услышанное губернатор Валерий Радаев