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Саратовский министр рассказала о желающих работать в возрасте «плюс бесконечность»
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Саратовский министр рассказала о желающих работать в возрасте «плюс бесконечность» 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 26 июля, после доклада на заседании правительства Саратовской области министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова ответила на вопрос председателя Общественной палаты региона Александра Ландо о причинах роста безработицы.
Общественник заявил, что вчера была опубликована информация о ситуации с отсутствием рабочих мест Саратовской области, которая по этому показателю является худшей по ПФО.
«Всю жизнь мы были лучшими с точки зрения безработных. Что случилось-то?» — поинтересовался он.
Соколова признала, что в этом году безработица приобрела совершенно нехарактерный для региона размах. Совместно с зампредом правительства Валентиной Гречушкиной и главой Саратовстата Вячеславом Сомовым Соколова она, по ее словам, искала и нашла ответ на этот вопрос.
«Пришли к выводу, что серьезно изменилась методика сбора статистических данных, и это дало такой результат. Удивительным образом опрашиваются категории граждан от 16 лет и до плюс бесконечность. Бывает, спрашивают пожилую женщину, хотела бы она работать, она отвечает: «Милок, очень хочу и готова поработать!» Я уверена, что эта цифра за счет более точного исполнения методики придет к другим результатам», — заявила министр.
«Мы всегда передовики во всем хорошем, только своими руками себя высекаем», — прокомментировал услышанное губернатор Валерий Радаев.
Напомним, ранееРосстат назвал Саратовскую область «лидером» ПФО по уровню безработицы.
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