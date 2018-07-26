Разборка в нижегородском кафе закончилась смертью

фото pixabay.comРазборка в нижегородском кафе закончилась смертьюПосетитель получил удар якобы за оскорбление и, падая, ударился головой о бордюр. Трагедия произошла в кафе на улице Мичурина в Лыскове.