Ещё
Разборка в нижегородском кафе закончилась смертью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разборка в нижегородском кафе закончилась смертью 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comРазборка в нижегородском кафе закончилась смертьюПосетитель получил удар якобы за оскорбление и, падая, ударился головой о бордюр. Трагедия произошла в кафе на улице Мичурина в Лыскове.
Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, два посетителя поссорились по малозначительному поводу — будто бы один оскорбил другого. Вышли на улицу выяснить отношения. Оскорблённый ударил обидчика кулаком в голову. Тот упал и ударился головой о бордюр. Мужчину без сознания доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, через неделю 39-летний пострадавший умер. Теперь 32-летнего обвиняемого будут судить за причинение смерти по неосторожности. Вину он признал в полном объёме.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородцы увидят «кровавую Луну» В Нижегородской области появится тепличный комплекс по выращиванию роз «Фигура 19-летней девушки!». Фото Водяновой в купальнике взорвало Интернет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное411
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия25
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип384
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги44
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»134
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение