Разборка в нижегородском кафе закончилась смертью 

фото pixabay.comРазборка в нижегородском кафе закончилась смертьюПосетитель получил удар якобы за оскорбление и, падая, ударился головой о бордюр. Трагедия произошла в кафе на улице Мичурина в Лыскове.
Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, два посетителя поссорились по малозначительному поводу — будто бы один оскорбил другого. Вышли на улицу выяснить отношения. Оскорблённый ударил обидчика кулаком в голову. Тот упал и ударился головой о бордюр. Мужчину без сознания доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, через неделю 39-летний пострадавший умер. Теперь 32-летнего обвиняемого будут судить за причинение смерти по неосторожности. Вину он признал в полном объёме.