Охота на «российское»: суд требует массового переименования уральских фирм

Арбитражный суд Свердловской области начал принимать решения по заявлениям налоговиков , массово поданным против компаний, имеющий в названии компонент «Рос». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно действующему законодательству, компании имеют право использовать в названиях слова «Россия» и «Российская Федерация», а также их производные только с согласия Минюста . В результате свердловский арбитраж постановил переименовать фирмы «Росмонолит», ГК «Роскоммерц», «Мазалони-Рос», «Россторг», «Компания Югрос», «Росмет», корпорацию «Росприборурал» и торговый дом «Росщебень».

В то же время фирма «Роствэл» выиграла дело, доказав, что ее название является сокращением от «Ремонт и Обслуживание Систем ТеплоВодоЭЛектроснабжения». В таком случае разрешение Минюста не требуется, решил суд.

Отметим, что уральские бизнесмены далеко не всегда выполняют решения суда в таких ситуациях. Так, еще год назад арбитраж постановил переименовать ООО «Федеральный экологический фонд „Чистый город“, но, согласно единому реестру юридических лиц, компания и сейчас носит прежнее название.

»ФедералПресс» напоминает, что ранее заксобрание Санкт-Петербурга запретило использовать название города в наименованиях без согласия региональных властей.

Фото: Pixabay