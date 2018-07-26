Lada Sport Rosneft отпраздновала шесть побед в Казани

Три победы в личном зачете, еще три «золота» в командных состязаниях — вот результат, с которым LADA Sport ROSNEFT возвращается домой с 4 этапа Российской серии кольцевых гонок. Он прошел в минувшие выходные на автодроме «Казань Ринг».

предоставлено организатором

Как и на предыдущих этапах серии, наиболее успешными результатами порадовали пилоты LADA Sport ROSNEFT, выступающие в классе «Супер-Продакшн». В квалификации Михаил Митяев Владислав Незванкин показали лучшие времена и стартовали в первом заезде с первого ряда стартового поля. Субботняя гонка изобиловала различными инцидентами, из-за чего несколько раз прерывалась выездом автомобиля безопасности. Но даже он не помешал пилотам, выступающим на LADA Vesta 1.6T, подняться на высшие ступеньки пьедестала почета. Сильнейшим в итоге стал Владислав Незванкин, который первенствовал и днем позже. По правилам реверсивной стартовой решетки гонщикам LADA Sport ROSNEFT предстояло начинать заезд из середины пелетона. Но уже на втором круге соперники, идущие впереди, устроили массовый завал, практически подарив лидерство Владиславу Незванкину и Михаилу Митяеву. Двойной «дубль» не оставил вопросов и о командной победе — оба золотых кубка достались LADA Sport ROSNEFT.

По итогам казанского этапа продолжают лидировать в командном зачете и пилоты LADA Sport ROSNEFT, выступающие в классе «Туринг». Квалификация для Кирилла Ладыгина Владимира Шешенина и Михаила Грачева запомнилась невероятной плотностью результатов — лучшие времена первой «десятки» участников заезда разделили всего 0,4 секунды! В гонке нужно было прорываться, с чем гонщики справились на «отлично». В субботу Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин остановились лишь в шаге от подиума — потенциальную атаку сорвал выезд автомобиля безопасности. Зато было, за кого порадоваться в воскресенье. Стартующая со второго места LADA Vesta TCR Кирилла Ладыгина уже в начале заезда прошла Seat лидирующего в гонке Антона Бадоева и возглавила заезд. Пилот LADA Sport ROSNEFT уверенно провел всю гонку, не позволил соперникам приблизиться к себе, и первым увидел отмашку клетчатым флагом.

предоставлено организатором

Кирилл Ладыгин, победитель воскресной гонки в классе «Туринг»:

«Нам не удалась провести квалификацию настолько сильно, насколько хотелось. Было тяжело, впереди квалифицировались не только лидеры класса, но и новички, которые начали выступать в РСКГ совсем недавно. Плюс была невероятная плотность результатов! Было понятно, что в гонках нам предстоит отыгрываться, чем мы и занимались в субботу и воскресенье. Первая гонка для меня и для Владимира Шешенина сложилась удачно, мы выжали из своей ситуации все, что могли. Смогли набрать большое количество очков, совсем немного не хватило до подиума. Во второй гонке я стартовал с первого ряда, что и дало некоторое преимущество. А дальше оставалось контролировать отрыв от соперников и ехать к победе! Жаль, что не получилось удачно стартовать Владимиру Шешенину, который тоже имел шансы на подиум в этой гонке. Первое место мое, я думаю, скрасило ситуацию и в целом все получилось неплохо. Задел на Москву создан!».

Михаил Митяев, серебряный призер двух гонок в классе «Супер-Продакшн»: