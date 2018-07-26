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Найденных под Ермишью кур умертвят и утилизируют
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Найденных под Ермишью кур умертвят и утилизируют 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Сотрудники Ермишинской районной ветеринарной станции обнаружили в лесу в сто метрах от автодороги 25 трупов павших кур и порядка 200 голов живой птицы, сообщает Главное управлении ветеринарии Рязанской области.
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