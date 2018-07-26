После инцидента с рабочими на стройплощадке «Сибура» в Тобольске возбуждено восемь дел

Ранее сообщалось, что 15 июля часть работников субподрядной организации «Пандера», выполняющих работы на тобольской площадке «Сибура», собралась у полевого офиса компании-подрядчика «Ренейссанс» для выяснения причин невыплаты заработной платы и ситуации с условиями проживания, произошла потасовка. Вместе с тем, в «Сибуре» сообщали, что задержек с выплатой заработной платы на предприятии нет. По данным предприятия, работники субподрядной организации высказали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут своевременно устранены.

"В Тобольске прокуратура возбудила восемь административных дел в связи с беспорядками, случившимися 15 июля на территории строительного объекта «Сибур Тобольск». Выявлено 26 нарушений закона, для их устранения возбуждено восемь административных дел, внесено четыре представления. Нарушения выявлены в деятельности шести организаций", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в трех субподрядных московских фирмах: «Ден-Строй», «Источ-Констракшн» и «Элай-Строй» зарплата работникам выплачивалась один раз в месяц, хотя по трудовому законодательству должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. В отношении каждой из них возбуждено дело по статье КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата зарплаты в срок».

"Административные дела возбуждены в отношении «Ренейссанс Хэви Индастрис» и его администратора по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Проверяющим не были представлены медкнижки персонала с отметками о прохождении медосмотра, гигиенической подготовки и аттестации. Также административные дела возбуждены в отношении «ЗапСибНефхим» и его фельдшера медико-санитарной части вахтовых городков строителей по статье КоАП РФ «Нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес директора «ТрансАвто» и возбудила административное дело в отношении его заместителя по статье КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства для перевозки пассажиров с нарушением установленных правил использования тахографа».

О компании

"Сибур" — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. «Сибур» реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.