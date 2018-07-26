Радаев о застройке территории аэропорта: Чтобы не стыдно было через 100 лет

Радаев заявил, что город как никто другой должен заинтересовывать инвесторов в том, чтобы создать на освобождающихся землях «город будущего».

«Должна быть концепция проекта со всем наполнением. Это комплексная застройка. Есть исторический центр — и должен быть новый город. Мы должны сделать такой шаг, чтобы нестыдно было через 100 лет. Чтобы потомки гордились им. Создайте рабочую группу, чтобы постоянно работать над этим», — поставил задачу губернатор.

Также он потребовал, чтобы застройщики включали в стоимость квадратного метра сопровождающую дома социальную инфраструктуру.

«Дальше так не может быть. Вы построите дома — а там ни больницы, ни поликлиники, ничего дальше нет. Как там люди будут жить? Кто берет на себя за это ответственность? Такого дальше быть не должно. Как с обманутыми дольшиками сейчас занимаемся, так и здесь придется. Меняйте правила застройки! В подходе к земельным участкам должна быть публичность, все в открытом формате, по-другому никак не должно быть. Мы говорим, что вернули 35 участков (неправомерно переданных под застройку — ред.) и не знаем, куда они пошли, в какой кластер вы складываете — такого быть не должно!» — заявил Радаев.

Исаев сообщил, что город намерен выставить на торги 180 земельных участков. Уже проведено 20 аукционов, продали 14 участков, получили 7,5 миллиона рублей. Цифра не впечатлила Радаева, и он поставил в пример наполнение бюджета Пензенской области , где за землю удавалось выручить значительно больше.

К другому докладчику, главе Энгельсского района Александру Стрелюхину у Радаева тоже возникли претензии.

«Наличие в черте исторической застройки ветхого, аварийного и малоэтажного жилья уже перевалило все пределы», — заявил он.