Ещё
В Липецкой области без вести пропал 70-летний грибник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Липецкой области без вести пропал 70-летний грибник 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В селе Дубовое Чаплыгинского района без вести пропал 70-летний мужчина. Василий Докучаев ушел из дома за грибами 25 июля, с тех пор от него не было никаких вестей.
Приметы мужчины: на вид 70-75 лет, плотное телосложение, седые волосы, на лбу до темечка лысина. Пенсионер уехал на красном велосипеде старого типа, с собой у него была корзина.
Пропавший был одет в джинсовую куртку, коричневую кепку, темно-синие трико и резиновые синие сапоги. Мужчина может быть дезориентирован.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят сообщить любую информацию по телефонам: 02, 8 (4742) 37-88-77 или 8 (905) 681-05-18.
АиФ: последние новости
Курян приглашают присоединиться к акции «Ростелекома» «Добро пожаловать» Как в Воронеже отметят День ВДВ? Улицу Ленина в Липецке откроют для проезда к концу недели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное411
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия25
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип384
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги44
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»134
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение