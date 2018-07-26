В Липецкой области без вести пропал 70-летний грибник

В селе Дубовое Чаплыгинского района без вести пропал 70-летний мужчина. Василий Докучаев ушел из дома за грибами 25 июля, с тех пор от него не было никаких вестей.

Приметы мужчины: на вид 70-75 лет, плотное телосложение, седые волосы, на лбу до темечка лысина. Пенсионер уехал на красном велосипеде старого типа, с собой у него была корзина.

Пропавший был одет в джинсовую куртку, коричневую кепку, темно-синие трико и резиновые синие сапоги. Мужчина может быть дезориентирован.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят сообщить любую информацию по телефонам: 02, 8 (4742) 37-88-77 или 8 (905) 681-05-18.