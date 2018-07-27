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Минсельхоз предложил смягчить запрет на возврат продуктов ритейлерами
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Минсельхоз предложил смягчить запрет на возврат продуктов ритейлерами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минсельхоз поддержал законопроект о запрете для торговых сетей возвращать непроданные продукты поставщикам, однако считает, что он должен касаться только скоропортящихся товаров, пишет газета «Известия».
Минсельхоз написал новый проект отзыва на поправки в действующее законодательство, 12 июня документ с позицией министерства был внесен в правительство. Ведомство высказало некоторые замечания к законопроекту. В частности, к пункту, который запрещает заключать договор с условием о возврате продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.
По мнению Минсельхоза, пункт требует дополнительной проработки. Такой запрет может привести к невозможности возврата товаров и в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством. Ведомство также считает нужным предусмотреть в законопроекте положение о возможности возврата поставщикам продуктов с короткими сроками реализации (то есть до 10 дней). Это возможно при условии обеспечения ротации ассортимента таких товаров.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете возврата нереализованной продукции. Документ подготовлен группой депутатов и сенаторов, входящих в состав федеральной мониторинговой группы «Честная цена»: Ириной Яровой, Эрнестом Валеевым, Аркадием Пономарёвым, Натальей Боевой, Леонидом Огулем, Сергеем Лисовским.
Торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса — около 30 процентов. Потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране, отмечала Яровая.
Запрет на возврат торговыми сетями нереализованной продукции производителям поддержали органы исполнительной власти 61 региона России и законодательные органы 57 субъектов РФ.
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