Минсельхоз предложил смягчить запрет на возврат продуктов ритейлерами

Минсельхоз поддержал законопроект о запрете для торговых сетей возвращать непроданные продукты поставщикам, однако считает, что он должен касаться только скоропортящихся товаров, пишет газета «Известия»

Минсельхоз написал новый проект отзыва на поправки в действующее законодательство, 12 июня документ с позицией министерства был внесен в правительство. Ведомство высказало некоторые замечания к законопроекту. В частности, к пункту, который запрещает заключать договор с условием о возврате продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.

По мнению Минсельхоза, пункт требует дополнительной проработки. Такой запрет может привести к невозможности возврата товаров и в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством. Ведомство также считает нужным предусмотреть в законопроекте положение о возможности возврата поставщикам продуктов с короткими сроками реализации (то есть до 10 дней). Это возможно при условии обеспечения ротации ассортимента таких товаров.

Торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса — около 30 процентов. Потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране, отмечала Яровая.