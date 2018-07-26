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Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов
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Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Госдума приняла законопроект о регулировании производства экологически чистых продуктов, сообщает «Интерфакс». Предполагается, что закон вступит в силу с января 2020 года.
Согласно документу, производители не смогут самостоятельно ставить маркировки, как «эко», «bio» или «organic». Для начала в стране создадут специальный реестр компаний, чья продукция пройдет проверку на соответствие правилам производства «чистых» продуктов. Реестр будет в открытом доступе на сайте Минсельхоза.
Право на маркировку не получат производители, которые смешивают при транспортировке и хранении органические и неорганические продукты, используют упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению как самой продукции, так и окружающей среды.
При производстве закон также запрещает использовать трансплантацию эмбрионов, клонирование и генная инженерия, применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных.
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