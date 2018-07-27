Правоохранители выявили на Ставрополье серию мошенничеств с социальными пенсионными выплатами

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявлена и задокументирована серия мошенничеств с социальными пенсионными выплатами.

В ходе доследственной проверки установлено, что четыре местных жительницы обратились в пенсионный фонд с заявлениями о назначении им досрочных страховых пенсий. В государственное учреждение злоумышленницы предоставили заведомо подложные копии свидетельств о рождении на детей, записи о которых в государственных актах гражданского состояния отсутствуют. В результате противоправных деяний женщины незаконно получили в течение нескольких лет социальные выплаты на детей.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 миллиона 300 тысяч рублей.