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Правоохранители выявили на Ставрополье серию мошенничеств с социальными пенсионными выплатами
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Правоохранители выявили на Ставрополье серию мошенничеств с социальными пенсионными выплатами 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявлена и задокументирована серия мошенничеств с социальными пенсионными выплатами.
В ходе доследственной проверки установлено, что четыре местных жительницы обратились в пенсионный фонд с заявлениями о назначении им досрочных страховых пенсий. В государственное учреждение злоумышленницы предоставили заведомо подложные копии свидетельств о рождении на детей, записи о которых в государственных актах гражданского состояния отсутствуют. В результате противоправных деяний женщины незаконно получили в течение нескольких лет социальные выплаты на детей.
Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Жительницы Нефтекумского городского округа доставлены в отдел внутренних дел, где дали признательные показания. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».
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