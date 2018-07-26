Уфа, Нефтекамск, Иглино: 16 высокопоставленных чиновников Башкирии заподозрили в коррупции

На руку не чисты оказались как чиновники городских администраций, так и их коллеги на селе

16 руководителей и должностных лиц администраций городов и районов республики уличили во коррупционных преступлениях только за первые шесть месяцев 2018 года. Башкирская полиция отчиталась о своей работе.

Так, по данным МВД региона, за первое полугодие полицейские пресекли около 500 преступлений коррупционной направленности, в том числе, раскрыли почти 200 фактов взяточничества.

Нечистых на руку чиновников чаще всего ловили в Уфе Нефтекамске , Баймакском, Дюртюлинском, Иглинском, Гафурийском и Хайбуллинском районе. Кроме сотрудников администраций, в коррупции заподозрили 31 главу сельских поселений.

— Приоритетной задачей остается противодействие преступности в экономике, борьба с коррупцией. Достигнута положительная динамика в пресечении таких преступлений, — доложили на встрече глав ведомства.

Буквально на днях стало известно, что в растрате около пяти миллионов рублей подозревают одного из руководителей ФКУ «Приуралье». Федеральное казённое учреждение занимается ремонтом дорог. По версии следствия, подпись чиновник поставил под контрактом, который фактически выполнен не был.

На этой неделе суд приговорил бывшего главу Старотукмалинского сельсовета Кушнаренковского района к условному сроку за злоупотребление должностными полномочиями и за махинации с землёй.