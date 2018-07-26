Форвард «Нэшвилла» избежал тюремного срока по делу о домашнем насилии

Нападающий «Нэшвилла» Остин Уотсон избежал тюремного заключения по обвинению в домашнем насилии в отношении к его подруге, сообщает USA Today . 26-летний форвард был приговорен к году испытательного срока.

Примечательно, что девушка американского спортсмена просила не выдвигать против игрока обвинений.

В течение ближайшего года Уотсон будет не только находиться на испытательном сроке, но и станет посещать курсы по предотвращению случаев домашнего насилия. В случае нарушения условий испытательного срока форварду будет грозить до 12 месяцев лишения свободы.