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Форвард «Нэшвилла» избежал тюремного срока по делу о домашнем насилии
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Форвард «Нэшвилла» избежал тюремного срока по делу о домашнем насилии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Нэшвилла» Остин Уотсон избежал тюремного заключения по обвинению в домашнем насилии в отношении к его подруге, сообщает USA Today. 26-летний форвард был приговорен к году испытательного срока.
Примечательно, что девушка американского спортсмена просила не выдвигать против игрока обвинений.
В течение ближайшего года Уотсон будет не только находиться на испытательном сроке, но и станет посещать курсы по предотвращению случаев домашнего насилия. В случае нарушения условий испытательного срока форварду будет грозить до 12 месяцев лишения свободы.
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