Евгений Примаков зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Общественник, журналист Евгений Примаков в четверг, 26 июля, зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы по Балашовскому одномандатному избирательному округу. Удостоверение кандидата ему было вручено в ходе 35-го заседания избирательной комиссии Саратовской области.
«При всех политических разногласиях с моими оппонентами у нас есть одно общее — мы идем на выборы, желая блага для всех наших избирателей, блага для России. Выборы должны пройти честно, для меня это максимально важно», — прокомментировал Евгений Примаков.
Напомним, довыборы депутата Государственной Думы по Балашовскому одномандатному избирательному округу состоятся 9 сентября 2018 года. Кандидатом от «Единой России» по решению Генсовета Партии стал Евгений Примаков, ранее одержавший победу на предварительном голосовании.