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Маслов пообещал помочь в выделении средств на реконструкцию башни Бисмарка
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Маслов пообещал помочь в выделении средств на реконструкцию башни Бисмарка 

Клопс.Ru 2 часа назад
Руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов пообещал помочь в выделении средств на реконструкцию башни Бисмарка. Об этом сообщает портал «Новый Черняховск».
В среду, 25 июля, Евгений Маслов вместе с советником губернатора области по архитектуре Вячеславом Генне посетил Черняховск. Они осматривали исторические памятники города, в число которых вошла башня Бисмарка, часть которой недавно обрушилась из-за ливня. Она находится в крайне аварийном состоянии.
После осмотра было рекомендовано убрать обломки, огородить территорию, вывесить предупреждающие таблички и по возможности провести консервацию здания.
"Евгений Маслов обещал оказать содействие в выделении областных средств на проведение работ по реконструкции башни Бисмарка в Черняховске", — говорится в сообщении.
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