Маслов пообещал помочь в выделении средств на реконструкцию башни Бисмарка

Руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов пообещал помочь в выделении средств на реконструкцию башни Бисмарка. Об этом сообщает портал «Новый Черняховск».

В среду, 25 июля, Евгений Маслов вместе с советником губернатора области по архитектуре Вячеславом Генне посетил Черняховск . Они осматривали исторические памятники города, в число которых вошла башня Бисмарка, часть которой недавно обрушилась из-за ливня. Она находится в крайне аварийном состоянии.

После осмотра было рекомендовано убрать обломки, огородить территорию, вывесить предупреждающие таблички и по возможности провести консервацию здания.

"Евгений Маслов обещал оказать содействие в выделении областных средств на проведение работ по реконструкции башни Бисмарка в Черняховске", — говорится в сообщении.