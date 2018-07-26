Проект Храма на пересечении Каховки и Азовской собираются закончить в 2019 году

Строительство храмового комплекса с шатровой звонницей на пересечении улиц Каховки и Азовской завершится к 2019 году. Депутат Госдумы Владмир Ресинов, так же куратор программы строительства православных храмов Москвы оценил состояние работ в храме «Отрада и Утешение», а точнее иконы Божией Матери. Как сообщает нам Владимир Ресин : «Крест, кровля и купол, будут установлены в 2019 году. Как только появился план работы, мы имели спонсора, который мог вложить капитал на первые шаги. На данный момент все работы проходят за счет добровольных пожертвований, так как поддержка истекла». По проекту Сергея Козлова , на территории храма разместится нижний крестильный храм, воскресная школа, приходские службы, а так же верхний и нижний пределы. Храм будет построен в стилистике псковского зодчества XVII века. В этом время, работа проведена только над фундаментом и устройство внутренних перегородок подземного пространства. Фото: zyuzino.ru