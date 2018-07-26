В Иннополисе завершил работу Летний кампус РАНХиГС

Тема кампуса этого года была обозначена как «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений». На протяжении 11 дней 214 студентов, из которых 100 иностранцев, работали над проектами под руководством опытных тьюторов. Финальные студенческие работы были посвящены применению маркетинговых и пиар-инструментов при продвижении кампуса на международном уровне.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов отметил, что в этом году в кампусе впервые приняло участие беспрецедентное количество стран участников. «Весь кампус у нас „total in English“ — исключительно на английском. Это прекрасно, потому что та мультикультурная среда, которую мы здесь создали, дает совершенно потрясающий опыт нашим участникам. Не только в части компетенций от образовательной программы, но и в первую очередь в результате общения. Опыт общения с разными культурами и национальностями сложно переоценить», — сказал Иван Федотов. «Кампус продемонстрировал иностранным студентам эффективность российского образования и в этом заключения главный эффект образовательной программы кампуса», — добавил Федотов.

В этом году РАНХиГС принято решение о создании клуба выпускников программы — Alumny Club, ведь за всем время существования Летнего кампуса участие в нем приняли более 1,5 тыс. человек. «Этот Alumny Club будет международным, это очень здорово. Выпускники кампуса уезжают нашими послами, послами наших идей, ценностей. Конечно, это весьма ценно, мы должны всячески за этим следить и отслеживать их карьерный рост», — отметил Иван Федотов.

Летний кампус РАНХиГС — ежегодный международный образовательный проект, который соединяет в одном месте лучших студентов со всей России и зарубежных стран. Благодаря участию в кампусе студенты развивают практические навыки проектной деятельности и отрабатывают использование стратегического подхода к процессу принятия решений, а работа в многонациональных командах многократно усиливает эффект от обучения. Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан , Ассоциация инновационных регионов России при поддержке ГК «АКИГ».

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