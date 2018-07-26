Более 200 человек из 35 стран стали выпускниками летнего кампуса в Иннополисе

"В летнем кампусе приняли участие 214 человек из 35 стран, из них более 100 иностранцев. Это беспрецедентное количество иностранцев", — сказал он.

Предпринимательство в культуре

Основной темой кампуса стало «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений». Среди якорных партнеров программы — компании Disney и «Союзмультфильм». Финальный кейс был посвящен идее продвижения самого кампуса с помощью маркетинговых и пиар-инструментов, студенческие команды защитили свои проекты на эту тему.

"В целом большинство групп по 17-19 человек под руководством опытных наставников и модераторов готовили эти кейсы, они в основном касались усиления продвижения в социальных сетях, использования участниками статуса посла — многие были готовы стать промоутерами этого кампуса по всему миру", — рассказал Соколов.

По словам проректора РАНХиГС Ивана Федотова, ключевой особенностью смены в этом году является интернациональность. «У нас беспрецедентное количество стран участников, такого никогда не было. Весь кампус у нас „total in English“ — исключительно на английском. Это прекрасно, потому что та мультикультурная среда, которую мы здесь создали, дает совершенно потрясающий опыт нашим участникам. Не только в части компетенций от образовательной программы, но и в первую очередь в результате общения. Опыт общения с разными культурами и национальностями сложно переоценить», — сказал он.

Кампус показал студентам из зарубежных стран эффективность российского образования, добавил Федотов. В этом, по его словам, заключается главный эффект от проведения образовательной программы. «Мы показываем студентам абсолютно разных стран, что российское образование может быть крайне эффективным», — пояснил он, отметив, что «вау-эффект» достигается благодаря современным и уникальным методикам образования.

Согласен с этим мнением и профессор РАНХиГС, основатель и президент Preparing Global Leaders Foundation Сэм Потоликкио. «Это поможет [показать позицию России ], выпускники кампуса вернутся с этими проектами, с этими идеями, с пониманием о том, как устроено российское образование и донесут это в своих странах», — отметил он.

Полторы тысячи выпускников

За семь лет существования через летний кампус прошли более 1,5 тыс. человек. Федотов анонсировал появление клуба выпускников программы — Alumny Club, работа по его созданию начнется осенью. «Этот Alumny Club будет международным, это очень здорово. Выпускники кампуса уезжают нашими послами, послами наших идей, ценностей, конечно, это весьма ценный материал, мы должны всячески за этим следить и отслеживать их карьерный, образовательный рост и так далее», — отметил Федотов.

Летний кампус РАНХиГС — ежегодный образовательный проект, объединяющий талантливых и перспективных студентов со всей России и зарубежных стран. Проект, по задумке его авторов, создает необходимые условия для кросс-культурного взаимодействия молодежи и формирования нового поколения интеллектуальной элиты. Проект создан по инициативе РАНХиГС и правительства Татарстана.