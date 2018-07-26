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Сватковский заявил о необходимости развития инфраструктуры Княгининского района
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Сватковский заявил о необходимости развития инфраструктуры Княгининского района 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский отметил уникальную инфраструктуру Княгининского района во время рабочего визита 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По информации пресс-службы, Сватковский посетил в рамках поездки швейную фабрику, молокозавод, ФОК «Молодежный», центральную районную больницу и деревню Соловьево, где прошло празднование «Дня волонтера».
Как отметил И.о. замгубернатора, в Княгининском районе функционируют предприятия, известные по всей России. Так, например, 80% рынка головных уборов для федеральных силовых структур в стране обеспечено местной швейной фабрикой. Также Сватковский напомнил о популярности продукции Княгининского молокозавода в Нижнем Новгороде и добавил, что сам выбирает продукты этой марки.
В заключение заместитель главы региона обратил внимание на то, что у Княгининского района есть действительно хорошие перспективы, однако для их развития необходимо улучшать рынок жилья и социальную инфраструктуру. Например, необходимо реконструировать местный Дом культуры.
Тем не менее, поставленные задачи необходимо решать в масштабах целого региона. Для этого, как напомнил Сватковский, по инициативе Глеба Никитина разрабатывается и обсуждается Стратегия развития региона. Исходя из нее, будут сформированы бюджеты области и района.
Напомним, житель Воротынского района добился строительства медпункта в своем селе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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