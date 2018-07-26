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В Минздраве РФ рекомендовали не сокращать активность в жару и больше двигаться с наступлением вечера
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В Минздраве РФ рекомендовали не сокращать активность в жару и больше двигаться с наступлением вечера 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Минздраве рекомендовали ограничить время пребывания на улице в жаркие часы, но не сокращать физическую активность и с наступлением вечерней прохлады выходить на прогулки, чтобы избежать обострения заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«В жаркие дни, когда термометры показывают не менее плюс 25, нужно сократить время пребывания на улице. Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10:00, можно посоветовать держаться в тени и идти не спеша. Обязательно возьмите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами. Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе. В часы же вечерней прохлады старайтесь не сокращать физическую активность. Малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Поэтому вечерние прогулки при комфортной температуре будут полезны», — говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что в жару лучше выбирать одежду из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух, а также носить головные уборы. Находясь в помещении, не стоит злоупотреблять кондиционером.
«Включение его на слишком низкие температуры может привести и к тепловому шоку, если вам все же придется выйти на улицу в жаркие часы, и к простуде, а порой и к пневмонии. Намного полезнее в течение дня несколько раз принимать прохладный душ», — уточняется в сообщении.
В жаркую пору рекомендуется также пересмотреть рацион. Следует избегать алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков.
«Чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов», — говорится в материале.
В Минздраве советуют обратиться за медицинской помощью при ознобе, слабости и головокружении — эти симптомы могут свидетельствовать о тепловом ударе.
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