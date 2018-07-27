Как пережить аномальную жару — советы Минздрава

Жаркие лучи летнего солнца могут настичь россиян при поездке на работу. В таком случае будет нелишним выйти пораньше, чтобы застать утреннюю прохладу. Об этом со ссылкой на сайт Минздрава сообщает телеканал RT

То же касается и выгула собак или прогулок с детьми. Не стоит выходить с коляской в два часа дня, когда и асфальт, кажется, вот-вот расплавится. Но если все-таки оказались в жаркое время на улице, то старайтесь идти по теневой стороне и ни в коем случае не торопитесь, ведь спешка на жаре — это большая нагрузка на организм.

Стоит предпочесть одежду из «воздушных» тканей свободного покроя. Желательно, чтобы она покрывала большую часть тела — это поможет избежать ожогов. А своевременно надетая кепка спасет от теплового удара.

Наконец стоит слегка себя ограничить и в еде. Во время жары скажите нет алкоголю, жирной и острой пище, а также лимонадам. Минздрав рекомендует освежать себя обычной питьевой водой с добавлением лимонного сока.

Ранее Пятый канал рассказывал, что солнечная погода в большинстве российских регионов продлится вплоть до конца этой недели, так что следить за парадами в День ВМФ, 29 июля ничто не помешает.