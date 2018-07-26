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В Красноярском крае для пенсионеров закупали «умные чайники»
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В Красноярском крае для пенсионеров закупали «умные чайники» 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Министерство соцполитики Красноярского края закупало для пенсионеров «умные чайники», сообщили в прокуратуре.
Чиновников министерства соцполитики наказали за неэффективную работу и нарушение закона о противодействии коррупции. Освоение бюджетных денег происходило без конкурсных процедур, а также делались слишком дорогие закупки. Например, для пенсионеров приобретали «умные чайники», оснащенные технологией дистанционного управления, позволяющей контролировать их работу из любой точки мира с помощью мобильного приложения смартфона.
Выбор поставщиков в министерстве контролировался плохо, как и формирование начальной цены контракта, и исполнение его условий. В итоге отдельные поставщики получали преимущества в торгах.
Кроме того, одного из заместителей министра уличили в недостоверной декларации о доходах. По мнению представителей прокуратуры Красноярского края, к нарушениям причастны лица «высшей группы должностей».
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