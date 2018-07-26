В Москве может появиться каршеринг для маломобильных граждан

Городской каршеринг могут адаптировать для маломобильных граждан. Об этом в рамках международного экспертного совета. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, передает Агентство «Москва».

По его словам, если появится спрос со стороны маломобильных граждан, операторы каршеринга начнут предоставлять данную услугу.

"Всегда, когда есть спрос, появляется и предложение. Специального парка, наверно, создаваться не будет, но со стороны операторов подобные предложения, скорее всего будут рассмотрены", — сказал Пронин.

Ранее сообщалось, что московские власти планируют установить камеры видеонаблюдения в автомобилях каршеринга в 2018 году. Благодаря камерам можно будет понаблюдать за поведением водителя и происходящим в салоне.

Проект «Московский каршеринг» запустили в сентябре 2015 года. Ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.