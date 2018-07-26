GCP Hospitality расширяет свое присутствие в Европе

ГОНКОНГ (HONG KONG), 25 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Частная инвестиционная компания сферы недвижимости Gaw Capital Partners сегодня сообщила о приобретении посредством своего фонда European Hospitality Fund I под управлением GCP Hospitality 50% акций ведущего испанского бренда бутик-отелей Hospes Hotel Group с общей оценочной стоимостью активов на уровне 125 млн евро. Результатом сделки стало также учреждение совместного предприятия с испанской инвестиционной фирмой Omega Capital.

Hospes Hotel Group пользуется большим авторитетом в Испании и располагает 10 объектами на территории страны. Группа является общепризнанным высококлассным брендом в сегменте гостиниц класса «люкс» и бутик-отелей.

Интерьер каждого отеля оформлен с исключительным вкусом и мастерством, сочетая в себе элементы культурного наследия, местного колорита и современных технологий.

Люксовые бутик-отели Hospes расположены в различных первоклассных локациях по всей Испании, включая Мадрид , Аликанте, Гранаду, Мальорку, Кордову, Касерес и Саламанку. В непосредственной близости от филиалов сети находятся одни из самых известных достопримечательностей Испании. Над дизайном отелей работали уважаемые и знаменитые архитекторы, что обеспечивает каждому объекту уникальный стиль и атмосферу. Инфраструктура отелей группы — бары, рестораны, велнесс-центры и спа, — неизменно получают 5-звездочные рейтинги.

Глава правления и управляющий директор Gaw Capital Partners Гудвин Гоу (Goodwin Gaw) отметил: «Мы рады учредить совместное предприятие с Omega Capital посредством нашего фонда European Hospitality Fund I под управлением GCP Hospitality и приобрести 50% акций Hospes Hotel Group. Выход на испанский рынок в компании одного из самых известных коммерческих предприятий региона является важной вехой для Gaw Capital Partners и нашей гостиничной платформы GCP Hospitality, особенно принимая во внимание наше стремление расширять присутствие в Европе и использовать обширные возможности одного из самых популярных туристических рынков мира. Мы и дальше планируем развивать бренд Hospes, открывая новые объекты в туристических районах и центральных городах Испании и всей Южной Европы».

Главный исполнительный директор и соучредитель GCP Hospitality Кристоф Вьель (Christophe Vielle), в свою очередь, прокомментировал: «Мы с большим оптимизмом принимаем эту возможность расширить наш отельный бизнес в Европе. Приобретение Hospes Hotel Group подтверждает компетенцию GCP Hospitality в успешном запуске и управлении первоклассными отелями и гостиничными брендами. В свете колоссальных позитивных перспектив дальнейшего развития континентального туризма мы активно ищем новые пути для расширения нашего европейского портфеля. В дальнейшем мы планируем использовать репутацию Hospes Hotel Group и нашей международной сети для наращивания мирового присутствия бренда».

О компании GCP Hospitality

Сан-Франциско, GCP Hospitality управляет 39 объектами с 7 450 номерами по всему миру и пользуется завидной репутацией в гостиничном бизнесе как провайдер высококлассных сервисов управления отелями, менеджмента активов и бизнес-развития. GCP Hospitality предоставляет свой опыт и компетенцию клиентам во всех уголках земного шара, а представительства компании работают в Бангкоке , Пекине, Гонконге, Перте Сингапуре и Янгоне. На сегодняшний день в портфель брендов компании входят Hotels G, The Strand Hotel & Cruise, Campus Co-Living Hubs, Hospes Hotels (JV в Испании) и Journal Hotels (JV в США ). GCP Hospitality — отельное подразделение Gaw Capital Partners, компании, специализирующейся на управлении частными инвестиционными фондами с акцентом на придании стратегической ценности недоиспользованным объектам на мировом рынке.

О компании Omega Capital

Omega Capital — инвестиционная фирма, акционером которой выступает г-жа Алисия Копловиц (Alicia Koplowitz). Инвестиционная деятельность предприятия охватывает широкий спектр активов по всему миру. Omega Capital располагает долгосрочными капиталовложениями в государственные и частные компании, а также в коммерческие объекты — отели, офисы и розничные площади, — как в Европе, так и в США.