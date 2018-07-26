Почему Вудро Вильсон не остановил линчевание темнокожих

26 июля 1918 года президент США Томас Вудро Вильсон обратился к соотечественникам с призывом прекратить массовое линчевание афроамериканцев. Количество публичных избиений темнокожих и судов Линча над ними резко выросло на фоне социально-экономических трудностей, связанных с участием Соединённых Штатов в Первой мировой войне. Однако, как отмечают эксперты, прокламация Вильсона преследовала исключительно политические цели, и большая часть населения США слова президента просто не услышала. Суды Линча в стране продолжались ещё несколько десятилетий.

Суд Линча

О том, как в США возникли суды Линча, учёные спорят до сих пор. Одни связывают это явление с именем капитана Уильяма Линча , который ввёл внесудебные телесные наказания в Пенсильвании в конце XVIII века, другие — с личностью судьи Чарльза Линча, практиковавшего упрощённое правосудие в годы Войны за независимость США. Первоначально линчевание было лишь процедурой, которая весьма напоминала заседание военного трибунала, однако проводил его гражданский судья. Такие процессы не носили расисткой направленности, они служили жёсткой мерой по наведению порядка в обществе, в котором на тот момент царила анархия.

Одно из самых известных описаний «раннего» суда Линча можно найти на страницах романа Майн Рида «Всадник без головы», описывающего события в Техасе 1850-х годов. Несмотря на то, что суд в романе не является официальным, на нём предоставили слово всем сторонам и даже попытались объективно рассмотреть имевшиеся доказательства.

Ситуация кардинально изменилась после Гражданской войны 1861—1865 годов. Бывшие рабы получили свободу, но остались без средств к существованию. Они образовывали криминальные группы, целью которых стала месть бывшим хозяевам и вообще всем светлокожим американцам. В послевоенный период произошёл настоящий всплеск убийств, грабежей и изнасилований.

На этом фоне бывшие ветераны армии Юга в 1865 году создали тайное общество под названием Ку-клукс-клан, занявшееся запугиванием и убийствами, как темнокожих, так и тех, кто активно защищал их права. К 1868 году практиковавшая террор организация охватила весь Юг Соединённых Штатов. По разным оценкам, в ней состояли от 600 тыс. до 2 млн бывших солдат-южан. Убийства приобрели массовый характер. По некоторым данным, в 1860—1870-е годы члены Ку-клукс-клана убили до 130 тыс. темнокожих, республиканцев и дельцов с Севера, скупавших землю на Юге. В 1871 году организация была запрещена на федеральном уровне. Её руководство разогнали.

Впрочем, федеральные власти осознали, что если они будут навязывать южанам равенство с темнокожими во всех сферах жизни, в том числе и в правовой, то это вполне может привести к очередному всплеску неконтролируемого насилия или даже к новой гражданской войне. Поэтому Вашингтон, добившись формальной свободы для бывших рабов, оставил выстраивание межрасовых отношений на откуп властей отдельно взятых штатов.

В результате на юге повсеместно были введены сегрегационные законы, запрещавшие темнокожим учиться, лечиться, питаться и ездить в общественном транспорте вместе с белыми. Кроме того, возникли сложные неофициальные правила общественного этикета. Согласно им, например, афроамериканцы должны были уступать белым дорогу и снимать перед ними шляпу. Любые нарушения подобных правил или заведомо дискриминационных законов карались как раз на «обновлённых» судах Линча, которые обрели расистский характер. Темнокожее население было сильно ущемлено в правах, однако масштабы насилия были на порядок меньше, чем в годы существования Ку-клукс-клана — в 1892 году в США линчевали 151 человека.

28-ой президент США Томас Вудро Вильсон родился 28 декабря 1856 года в Вирджинии. Его предки были ирландскими и шотландскими иммигрантами, переехавшими в США в начале XIX века.

Юрий Рогулёв. «Вудро Вильсон всегда был интеллигентным человеком, но в ранние годы жизни его личная позиция была, мягко говоря, далека от идей всеобщего равенства», — рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ им. М. В. Ломоносова

Дед Вильсона жил в Огайо и был человеком достаточно либеральным. Однако отец будущего президента Джозеф Рагглз Вильсон после женитьбы на шотландке Джанет Вудро переехал жить на Юг, купил рабов и стал «просвещённым» защитником идей рабовладения. С одной стороны, он открыл воскресную школу для рабов, а с другой — лично участвовал в Гражданской войне на стороне Конфедерации. Одним из самых ярких впечатлений детства Вудро Вильсона стала встреча его отца с генералом Робертом Ли

В 1879 году будущий президент окончил Принстон и поступил в юридическую школу при университете Вирджинии. В 1882-м он сдал экзамен на право заниматься юридической практикой. Однако его влекла политика. Уже в следующем году он стал аспирантом Университета Джона Хопкинса , где занялся политологией. Еще три года спустя Вудро Вильсон получил докторскую степень и занялся преподаванием истории и политических наук в высших учебных заведениях. В 1902 году он стал ректором своей альма-матер — Принстонского университета

В 1910 году Томас Вудро Вильсон был избран губернатором штата Нью-Джерси и, благодаря своим действиям по защите прав наёмных работников, стал известен всей стране. В 1912-м он был выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии . При этом на голоса республиканского электората претендовали сразу два мощных кандидата — Тафт и Рузвельт. В итоге Вильсон смог выиграть выборы, не набрав даже 42% голосов. Он стал первым президентом-южанином со времён образования Конфедерации и Гражданской войны в США. На посту президента Вудро Вильсон изначально проводил экономические реформы (при нём была создана Федеральная резервная система ) и придерживался умеренного изоляционизма во внешней политике.

Однако после повторной победы на выборах в 1916 году на фоне роста антигерманских настроений в стране он принял решение о вступлении США в Первую мировую войну и стал активно вмешиваться в дела Европы. В январе 1918-го в своих знаменитых «Четырнадцати пунктах» он предложил международному сообществу установить свободу мореплавания, провести разоружение, создать ряд независимых государств в Восточной Европе и сформировать международное объединение наций.

Новый виток расовых противоречий

Вудро Вильсон в зрелом возрасте дистанцировался от радикальных «южных» идей, однако именно в годы его президентства правые в США вновь подняли голову. В 1915 году был воссоздан Ку-клукс-клан, в рядах которого в те годы, по оценкам специалистов, числились 6 млн человек.

В 1917 году в некоторых городах США произошли массовые беспорядки на расовой почве. Самые масштабные из них были зарегистрированы не на Юге, а в Сент-Луисе , штат Миссури. На фоне мобилизации рабочих крупных промышленных городов на войну, на их места стали претендовать темнокожие работники с Юга, которые дома вынуждены были работать за меньшие деньги и переносить пренебрежительное отношение со стороны местного белого населения. Остававшиеся в США светлокожие рабочие были возмущены тем, что афроамериканцы «демпингуют» в вопросах оплаты труда и опасались того, что потеряют свои места. Их недовольство подогревалось приезжавшими на Север плантаторами и политиками с Юга, которых в свою очередь раздражала нехватка рабочих рук.

В конце мая 1917 года белые рабочие в Сент-Луисе вышли на забастовку с требованиями прекратить наём афроафриканцев. Произошли первые столкновения. Властям удалось их погасить. Но ситуацию это не изменило — в начале июля беспорядки вспыхнули с новой силой. Когда же темнокожие застрелили двух полицейских, насилие, направленное против них, приобрело массовый характер. На улицах начались суды Линча над афроамериканцами. Полиция либо оставалась безучастной к происходившему, либо открыто поддерживала белых. В результате беспорядков до 200 темнокожих были убиты, еще порядка 6 тыс. — изгнаны из своих домов. К различным сроках тюремного заключения были приговорены как белые, так и темнокожие участники погромов. Однако расовые столкновения, хоть и не такие масштабные, вспыхивали то в одном, то в другом городе.

Вудро Вильсон изначально не желал акцентировать внимание общественности на этих событиях, но в конце концов был вынужден подписать 26 июля 1918 года обращение к народу, в котором призвал американцев отказаться от практики линчевания. Он назвал суды Линча покушением на закон и порядок, позорящим доброе имя Америки. А также подчеркнул, что факты линчевания активно используют против американцев германские пропагандисты. Кроме того, Вудро Вильсон риторически поинтересовался у своих соотечественников, как они могут нести демократию другим людям, если они дискредитируют свою собственную?

«Заявление Вудро Вильсона носило исключительно политический характер. По сути, у него не было никакой конкретной цели — президент просто донёс свою позицию до народа. После оглашения этого документы жители США, особенно южных штатов, совершенно не изменили своего отношения к расовым вопросам», — отметил Рогулёв.

По словам политолога-американиста Армена Гаспаряна, разговоры о «просвещённом ХХ веке в США» — всего лишь мифологема.

«На самом деле практика судов Линча и расовое насилие были характерны для первой половины ХХ века в США. Сегрегация существовала официально, никуда не делось и полупрезрительное отношение к темнокожим на Юге. Те, кто придерживались подобных взглядов, отреагировали на речь Вудро Вильсона абсолютно равнодушно. Сдвиг в массовом сознании стал происходить значительно позже. Как ни парадоксально, но на это повлияла массовая культура. Блюз и джаз сделали для пропаганды идей равенства больше, чем разного рода прокламации», — отметил Гаспарян.

Однако, по мнению эксперта, считать, что расовые вопросы в США полностью решены, не стоит.

«На бытовом уровне на Юге сохраняются многие идеи времён Конфедерации, приверженность соответствующей эстетике. Все это живёт в клубах, барах, интернет-сообществах, исторических реконструкциях. Пока что американское общество находится в состоянии относительного равновесия, однако если американские власти будут и дальше пытаться навязывать Югу толерантность насильственным образом, как это было в случае с недавним сносом памятников деятелям Конфедерации, это может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнул Гаспарян.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Вудро Вильсон на президентском посту предложил целый ряд прогрессивных идей, но большинство из них оказались преждевременными и не были воплощены при нём в жизнь.

«Америка была не готова. И это касается не только призывов Вудро Вильсона к равенству и демократии. Американские элиты не захотели, например, чтобы США участвовали в Лиге Наций, созданной по замыслу Вудро Вильсона, а также выступили против реализации ряда других его международных инициатив», — отметил эксперт.

Суды Линча в США продолжились и после окончания президентства Томаса Вудро Вильсона. Их количество резко сократилось только после Второй мировой войны. Последним судом Линча эксперты считают убийство членами Ку-клукс-клана темнокожего баскетболиста Майкла Дональда в Алабаме в 1981 году.