Ещё
Аура Северо-Запада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аура Северо-Запада 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Вы можете себе представить, что жители Подмосковья, одуревшие от плавящегося на июльском солнце асфальта среди столпившихся многоэтажек, отправляются отдыхать на природу в… Москву? Думаете, скорее москвичи должны спасаться от урбанистических кошмаров в зеленых пригородах? Раньше так и было. Но времена меняются и ломают стереотипы.
Когда неподалеку от МКАДа застраивали Павшинскую пойму — бывшие свекольные поля в Красногорском районе, то меньше всего думали о комфортной городской среде. Вырос современный город в его худшем виде: настоящие каменные джунгли, где не то что машину приткнуть — плюнуть некуда. Тут застроен каждый квадратный метр. Спасение одно — раскинувшийся на ста с лишним гектарах в Северо-Западном округе столицы ландшафтный парк «Митино». На днях, кстати, завершилось его благоустройство.
Два мира разделяют идущие рядом Волоколамское шоссе и железная дорога. Стоит спуститься с насыпи в парк, как оставшаяся за спиной Павшинская пойма словно перестает существовать. В Москве — изумрудная трава, холмы и овраги, луга и перелески, в которых прячется маленькая речка Барышиха. Дома скрыты за косогором. Можно бесконечно сидеть на берегу Пенягинского пруда, следя, как солнце плывет по водной глади. Захочется — возьмете лодку, а то и окунетесь — вообще-то купаться запрещено, но нарушителей столько, что работает спасательный пункт. Осенью на окраинах парка, где раньше были дачи, созревают яблоки и сливы. Их не стали выкорчевывать, и получилась настоящая сельская пастораль. По огромной территории бродишь часами и все равно многого так и не увидишь. А набродившись, падаешь в траву и смотришь в небо, где медленно плывут облака, забыв про огромный город, как муравейник, кишащий людьми и работающий днем и ночью.
«Митино», как все московские парки, скроен и ухожен по европейской моде. Конечно, главная его задача — дать горожанину зеленое убежище, где можно побыть наедине с природой и самим собой. Но есть у парка и другие, новые функции. Это место для занятий спортом: в «Митино» несколько спортивных площадок, мягкие беговые дорожки, кольцевой велосипедный маршрут и зимний каток. Построен детский мини-городок. А еще можно составить вполне серьезную культурную программу. Конечно, это не Парк Горького, ставший центром современного искусства, но в «Митино» есть интересные памятники археологии — курганы вятичей и городища XII века. Совсем скоро откроется археологический маршрут. В общем, в парке не будет скучно никому, тут можно провести весь выходной день.
А ведь могло сложиться иначе. Еще не так давно здесь были пустыри и заросли бурьяна. Энергичные деловые люди пробивали строительство большого торгово-развлекательного центра. Но власти решили иначе — в пользу жителей. Магазинов-то в Москве, слава богу, хватает. А ландшафтный парк создает совсем иную ауру места, где мегаполис не давит на психику и где в любой момент можно открыть калитку в природу.
Вечерняя Москва: последние новости
Андрей Воробьев рассказал, как изменился парк «Пехорка» за 4 года Увольняется директор аналитического центра «Роскосмоса» Вырожденец. Катя-живодерка отрубила голову котенку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное407
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип380
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги44
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»128
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение