Аура Северо-Запада

Вы можете себе представить, что жители Подмосковья , одуревшие от плавящегося на июльском солнце асфальта среди столпившихся многоэтажек, отправляются отдыхать на природу в… Москву ? Думаете, скорее москвичи должны спасаться от урбанистических кошмаров в зеленых пригородах? Раньше так и было. Но времена меняются и ломают стереотипы.

Когда неподалеку от МКАДа застраивали Павшинскую пойму — бывшие свекольные поля в Красногорском районе, то меньше всего думали о комфортной городской среде. Вырос современный город в его худшем виде: настоящие каменные джунгли, где не то что машину приткнуть — плюнуть некуда. Тут застроен каждый квадратный метр. Спасение одно — раскинувшийся на ста с лишним гектарах в Северо-Западном округе столицы ландшафтный парк «Митино». На днях, кстати, завершилось его благоустройство.

Два мира разделяют идущие рядом Волоколамское шоссе и железная дорога. Стоит спуститься с насыпи в парк, как оставшаяся за спиной Павшинская пойма словно перестает существовать. В Москве — изумрудная трава, холмы и овраги, луга и перелески, в которых прячется маленькая речка Барышиха. Дома скрыты за косогором. Можно бесконечно сидеть на берегу Пенягинского пруда, следя, как солнце плывет по водной глади. Захочется — возьмете лодку, а то и окунетесь — вообще-то купаться запрещено, но нарушителей столько, что работает спасательный пункт. Осенью на окраинах парка, где раньше были дачи, созревают яблоки и сливы. Их не стали выкорчевывать, и получилась настоящая сельская пастораль. По огромной территории бродишь часами и все равно многого так и не увидишь. А набродившись, падаешь в траву и смотришь в небо, где медленно плывут облака, забыв про огромный город, как муравейник, кишащий людьми и работающий днем и ночью.

«Митино», как все московские парки, скроен и ухожен по европейской моде. Конечно, главная его задача — дать горожанину зеленое убежище, где можно побыть наедине с природой и самим собой. Но есть у парка и другие, новые функции. Это место для занятий спортом: в «Митино» несколько спортивных площадок, мягкие беговые дорожки, кольцевой велосипедный маршрут и зимний каток. Построен детский мини-городок. А еще можно составить вполне серьезную культурную программу. Конечно, это не Парк Горького, ставший центром современного искусства, но в «Митино» есть интересные памятники археологии — курганы вятичей и городища XII века. Совсем скоро откроется археологический маршрут. В общем, в парке не будет скучно никому, тут можно провести весь выходной день.

А ведь могло сложиться иначе. Еще не так давно здесь были пустыри и заросли бурьяна. Энергичные деловые люди пробивали строительство большого торгово-развлекательного центра. Но власти решили иначе — в пользу жителей. Магазинов-то в Москве, слава богу, хватает. А ландшафтный парк создает совсем иную ауру места, где мегаполис не давит на психику и где в любой момент можно открыть калитку в природу.