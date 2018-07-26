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На приёме у облдепа в Саратове жаловались на управляющую компанию
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На приёме у облдепа в Саратове жаловались на управляющую компанию 

АиФ 2 часа назад
В общественной приемной местного отделения партии ЕР Заводского района города Саратова депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская
совместно с юристом Ринатом Бешаровым провели личный прием граждан, с жалобой на управляющую компанию жительница блокадного Ленинграда Инна Васильевна Безроднова.
Пенсионерку тревожит ненадлежащая уборка придомовой территории, завышенная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по улице Азина 35 «а». По данному обращению Юлия Литневская пообещала направить депутатский запрос в адрес управляющей компании. Юрист, в свою очередь, разъяснил порядок обжалования недобросовестного исполнения управляющей компанией обязанностей по содержанию жилья. По результатам будет проведена проверка и организован выездной прием граждан для жителей дома по улице Азина 35 «а».
Любовь Васильевна Ивина, ветеран труда, проживающая по улице Энтузиастов, д.50 обратилась за помощью к депутату в предоставлении 50% компенсации на оплату коммунальных расходов и капитального ремонта жилья. Юлия Литневская дала подробную консультацию о порядке получения данной льготы.
«Побывав на приеме граждан, даже не предполагал, что будут востребованы консультации не только по юридическим вопросам, но и по предыдущему роду моей деятельности. Долгое время я проработал ЗАО «Независимая электросетевая компания». Сегодня объяснил жителям Заводского района каким образом проводить требующиеся экспертизы и в дальнейшем готов с удовольствием принимать участие в депутатских приемах граждан».
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