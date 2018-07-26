Свыше 6 млн цветов бегонии вырастили для украшения столичных клумб этим летом

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

К этому летнему сезону специалисты предприятия «Озеленение» вырастили для украшения столичных клумб более 6 млн экземпляров бегонии. В цветочном оформлении Москвы используется два вида бегонии: изящная и клубневая. В общей сложности 25 сортов, которые создают богатую цветовую гамму от бело-розового до малинового и оранжевого. Чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах «Озеленение» создают все необходимые условия: поддерживают температуру, обеспечивают дополнительную подсветку и другое, — сказали в пресс-службе.

За высадку бегонии в столице москвичи проголосовали на портале «Активный гражданин».

Неприхотливость, разнообразие сортов и удивительная красота цветков сделали бегонию постоянным обитателем городских цветников.

Фото взято: https://www.1zoom.ru/big2/709/316547-svetik.jpg