Поликлинику в тюменском микрорайоне Ямальском-2 построят к 2022 году

Во время прямого эфира на телеканале «Россия» ГТРК «Регион-Тюмень» телезрители задали вопрос о строительстве поликлиники в микрорайоне Ямальский-2. Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов ответил, что вопрос решается, проект поликлиники на 500 посещений в день подготовлен. По его словам, объект будет возводиться за счёт государственно-частного партнёрства. Поликлинику построят к 2022 году.

Сейчас проект проходит экспертизу, после чего будет выбран подрядчик работ. Планируется, что поликлиника закроет потребности в медицинском обслуживании населения развивающейся части города, где строятся новые жилые массивы.