Ещё
Поликлинику в тюменском микрорайоне Ямальском-2 построят к 2022 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поликлинику в тюменском микрорайоне Ямальском-2 построят к 2022 году 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Во время прямого эфира на телеканале «Россия» ГТРК «Регион-Тюмень» телезрители задали вопрос о строительстве поликлиники в микрорайоне Ямальский-2. Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов ответил, что вопрос решается, проект поликлиники на 500 посещений в день подготовлен. По его словам, объект будет возводиться за счёт государственно-частного партнёрства. Поликлинику построят к 2022 году.
Сейчас проект проходит экспертизу, после чего будет выбран подрядчик работ. Планируется, что поликлиника закроет потребности в медицинском обслуживании населения развивающейся части города, где строятся новые жилые массивы.
ИА Север-Пресс: последние новости
Так себе международная обстановочка. Но голландцы не хотят уходить с ямальского рынка В Год добровольца у ямальских волонтеров большие планы и перспективы В Салехарде на Полуе утонула женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное407
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип380
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги44
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»128
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение