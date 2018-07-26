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Стать ближе к звёздам. Что школьники знают об НЛО и жизни во Вселенной
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Стать ближе к звёздам. Что школьники знают об НЛО и жизни во Вселенной 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сейчас курс астрономии в школах переживает второе рождение. На долгих 10 лет этот предмет был убран из учебных планов, но в 2018 году возвращён. Добавило ли это популярности науке о звёздах у омских школьников?
Об увлечении космосом подрастающего поколения корреспондент «АиФ в Омске» поговорил с директором омского планетария, популяризатором астрономии Владимиром Крупко.
Забытая астрономия
Светлана Казанцева, АиФ в Омске: Владимир Николаевич, место вашей работы располагается всегда на самых верхних этажах, под крышей. Не устают ноги подниматься?
Владимир Крупко: Планетарий Дворца творчества располагается на третьем этаже, а в здании педуниверситета — на пятом. Да, этажи высокие, но вы же идёте к небу, звёзды не могут быть где-то в подвале. Так что я человек верх­них этажей, вроде Карлсона.
— Планетарий в Омске существует с середины 70-х годов, тогда же вы начали вести кружок по астрономии. Современным школьникам эта наука интересна?
— Нынешние старшеклассники прагматичны, они задвигают на задний план всё, что им не помогает сдать ЕГЭ. К сожалению, астрономия в школах на 10 лет ушла в небытие, а до этого ещё столько же существовала как вариативный предмет. Фактически страна имеет два поколения людей, которые очень мало знают о космосе. Это катастрофично для космической державы. Лет 15 назад мы делали анализ посещений планетария школьниками. Из 160 школ города у нас были группы только из 60-ти, а где остальные 100?
С этого года курс астрономии снова введён в школьный план, но старшеклассники как не ходили в планетарий, так и не ходят. Экзамена по астрономии нет. Зачем выпускникам закаты и восходы солнца? Зачем им знать о космосе и существовании инопланетных форм жизни? Им нужно сдать ЕГЭ! Поэтому у них всё время занято репетиторами, факультативами и прочим. Им просто не до астрономии.
— Раньше были олимпиады по астрономии. Сейчас они проводятся?
— Я в Омске в своё время поднимал олимпиадный поток среди школьников. Мы сами составляли задания, согласно которым дети работали с телескопами, определяли широту места. Это был праздник! Сейчас олимпиады по астрономии воспринимаются как инструмент поиска перспективных учеников. В последнее время всё строго: приходят задания из Москвы, которые создаёт Московский физико-технический университет с целью отобрать для себя лучших. Поэтому отсеиваются все любители астрономии, выигрывает тот, кто знает математику. Приведу в пример одно из заданий: в Галактике 100 млрд звёзд, каждую минуту 15 звёзд рождается, 10 умирает. Сколько звёзд будет через 10 лет. Это астрономическое задание? Нет! Это чистая математика. И мы вначале с этим боролись. Можно было менять задания, мы убирали математические задачи и ставили астрономические. Сейчас этого сделать нельзя. Если человек победил, он имеет приоритетное право поступления в профильный вуз. Живое общение с детьми, эта удивительная астрономия превратилась в формулы, какую-то казуистику.
— В зарубежных школах астрономия тоже не изучается в обязательном порядке…
— В Лондоне как-то погас свет в одном из районов города, и в местный планетарий посыпались звонки — лондонцы спрашивали, что за белые точки висят у них над головой. Мы сейчас идём к тому же самому. Когда я спрашиваю у детей, какие они знают звёзды, они называют максимум две-три, ничего о них не зная.
— К вам в астрономический кружок приходят заниматься младшие школьники. Значит, есть дети, которых звёзды всё-таки интересуют?
— Таких детей мало, но я радуюсь, что они есть. Моя задача не сделать из них астрономов, а поддержать интерес к этой науке. Можно посмотреть в телескоп, выехать на природу, организовать экспедицию в метеоритный кратер.
— Омский планетарий соответствует запросам современности?
— В нашем планетарии стоит цейсовский немецкий аппарат ZKP-1 (знаменитой немецкой фирмы Carl Zeiss Jena), создающий 6000 звёзд — россыпи как в горах, с туманностями, с возможностью показать линии небесной сферы. Таких аппаратов было выпущено около 100 штук, стояли они в самых крупных городах страны. Сейчас планетарий, конечно же, устарел. В городах-миллионниках уже более серьёзные аппараты, я был бы рад, если бы в Омске помогли поставить современную технику. Но пока работаем с тем, что есть, и стараемся делать интересные и познавательные экскурсии.
У нас в команде есть люди, которые всю свою жизнь занимаются космосом — мои бывшие кружковцы, сотрудники педуниверситета. Они все имеют высшее естественно-научное образование. Когда о любимом деле рассказывает увлечённый человек, получается очень интересно.
— Астрономия как наука в России перспективна? Уже открыто много всего, регулярно сообщается, что найдены планеты, на которых может быть жизнь, человек готовится полететь в глубокий космос…
— Астрономия — это наука о том мире, в котором мы с вами живём. Мы уже много чего знаем о космосе, но ещё больше о нём не знаем. За последние восемь лет астрономия держит первое место по числу фундаментальных открытий.
Не зря в Японии высшее образование считается обязательным. И не потому, что оно всем необходимо, а потому, что формирует мировоззрение человека, его отношение к миру. И если ты живёшь на планете, а у тебя над головой белые точки и ничего больше, и заходящее солнце ты видишь лишь как источник, который даёт тебе тепло и свет, а не как гигантскую звезду, самую близкую к нам; если этой романтики нет, то вся твоя жизнь — это кухня, туалет, дом, работа. В таком мире жить скучно.
— То есть можно надеяться, что интерес к астрономии увеличится?
— Однозначно — да. Лично мне в школе и вузе не хватало мотивации на изучение астрономии. Если бы эту науку преподавали более красочно, а не просто сухо с формулами, то, мне кажется, интереса к ней было бы гораздо больше.
Метеориты и НЛО  — Владимир Николаевич, вы бывали в экспедициях, исследовали места падения метеоритов. Часто на Землю что-то падает?
— Каждые сутки на планету падает от 100 до 400 тонн камней и пыли. В Омской области — десятки ненайденных упавших метеоритов. По всей Земле падают метеориты постоянно. Крупные — реже. Чем крупнее объект, тем меньше вероятность, что он упадёт. Тот же челябинский метеорит — обыкновенный булыжник весом 650 кг, он вызвал четырёхбалльное землетрясение. В Омской области за последние 15 лет упало два таких метеорита. Первый в 2003 году — в озеро Дубровное под Тюкалинском. Его падение вызвало шестибалльное землетрясение. Рушились печи, подпрыгивали дома. Лёд на озере толщиной 70 см вздыбило и перевернуло, камень закопался в ил на дне озера, так там и лежит до сих пор. В Муромцево упал метеорит в 2008 году, тоже было сильное землетрясение. Для сравнения, тунгусский метеорит был в диаметре 30 метров, челябинский до влёта в атмо-сферу Земли — 17 метров. Если бы сейчас упал метеорит диаметром 400 метров, на планете начался бы малый Ледниковый период.
На Земле обнаружено 36 тыс. метеоритных кратеров, мест падения комет — меньше. Так что падения происходят, и это норма.
— Владимир Николаевич, вы часто бываете в экспедициях. Хоть раз видели НЛО?
— Об НЛО можно говорить довольно легко. НЛО — это неопознанный летающий объект. Человек увидел что-то летящее у себя над головой, не узнал. Это и есть НЛО. И тысячи лет назад, и в будущем будет что-то, чего человек не знает. Каждый год происходит около миллиона сообщений о наблюдении НЛО. Все эти неопознанные объекты могут быть метеоритами, самолётами, спутниками, а также мошками, птичками и пр. Люди видят то, что хотят видеть. Наблюдают запуск или полёт спутника, а думают, что это внеземная жизнь.
Когда-то я собрал группу, состоящую из физиков, биофизиков, математиков, программистов, мы изучали всякие необычные явления, места посадок НЛО и обрабатывали фотографии с помощью специальных программ. Фотографии шли к нам со всего света. Когда начал эту работу, я говорил, что только один снимок из ста заслуживает внимания. А когда закончил этим заниматься, сказал, что стоит внимания только один из тысячи снимков. У меня сейчас 17 тысяч фотографий НЛО, а также видеосъёмки. Но есть 20 фотографий, на которых я так и не смог определить, что там расположено. Так что НЛО — это норма.
— Есть ли жизнь в космосе?
— Жизнь во Вселенной возникла 6-7 млрд лет назад, но есть ли формы жизни, похожие на нас, это вопрос. Бактерии внеземного происхождения прилетают к нам на частицах космической пыли, метеоритах. Миллиарды лет назад, когда из пылевого облака формировалась наша планета, на частицах пыли уже была жизнь.
— А откуда эта пыль?
— От взорвавшихся звёзд…
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