За загрязнение сточными водами реки Остречина бежецкий молокозавод заплатил только 20 000 рублей штрафа

ТИА уже неоднократно сообщало об экологическом бедствии на реке Остречина в Бежецком районе. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах, странный цвет воды, а также сообщают о массовом заморе рыбы. Особенно страдают от загрязнения реки жильцы деревни Ивановское. Они уже неоднократно привлекали внимание властей и контролирующих органов к этой проблеме. В ответ на обращения бежечан контролирующие ведомтства провели ряд выездных проверок и выяснили, что Остречину отравляют неочищенные сточные воды с местного молокозавода — ООО «Торговый альянс Дионис».

Так, на место происшествия выезжали специалисты территориального отдела Роспотребнадзора и Бежецкой межрайонной прокуратуры . При обследовании территории молокозавода около канализационно-напорной станции они заметили, как сточные воды предприятия сливают в придорожную канаву (непрозрачные воды, серо-белого цвета, имеющие резкий неприятный запах с примесью запаха кислого молока). Далее сточные воды попадают в Безымянный ручей и, проходя по территории Бежецка, поступают в р. Остречина. При этом выше по течению ручья вода чистая.

Информация о случаях аварии на канализационных сетях в Роспотребнадзор не поступала. Зато на самом молокозаводе «не предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды за счет смывочных и промывных вод, содержащих жиры и белковые отходы, отработанные химические реагенты, дезинфицирующие и моющие средства и другие вещества», — говорится в официальном ответе Роспотребнадзора.