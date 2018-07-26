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За загрязнение сточными водами реки Остречина бежецкий молокозавод заплатил только 20 000 рублей штрафа
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За загрязнение сточными водами реки Остречина бежецкий молокозавод заплатил только 20 000 рублей штрафа 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
ТИА уже неоднократно сообщало об экологическом бедствии на реке Остречина в Бежецком районе. Местные жители жалуются на резкий неприятный запах, странный цвет воды, а также сообщают о массовом заморе рыбы. Особенно страдают от загрязнения реки жильцы деревни Ивановское. Они уже неоднократно привлекали внимание властей и контролирующих органов к этой проблеме. В ответ на обращения бежечан контролирующие ведомтства провели ряд выездных проверок и выяснили, что Остречину отравляют неочищенные сточные воды с местного молокозавода — ООО «Торговый альянс Дионис».
Так, на место происшествия выезжали специалисты территориального отдела Роспотребнадзора и Бежецкой межрайонной прокуратуры. При обследовании территории молокозавода около канализационно-напорной станции они заметили, как сточные воды предприятия сливают в придорожную канаву (непрозрачные воды, серо-белого цвета, имеющие резкий неприятный запах с примесью запаха кислого молока). Далее сточные воды попадают в Безымянный ручей и, проходя по территории Бежецка, поступают в р. Остречина. При этом выше по течению ручья вода чистая.
Информация о случаях аварии на канализационных сетях в Роспотребнадзор не поступала. Зато на самом молокозаводе «не предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды за счет смывочных и промывных вод, содержащих жиры и белковые отходы, отработанные химические реагенты, дезинфицирующие и моющие средства и другие вещества», — говорится в официальном ответе Роспотребнадзора.
За выявленные нарушения в отношении ООО «Торговый альянс Дионис» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.63 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого молокозавод оштрафовали на 20 000 рублей. В отношении генерального директора ООО «Торговый альянс Дионис» также возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ, также предприятие должно устранить выявленные нарушения до 10 сентября 2018 г.
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