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Николай Панков: В Саратовской области назревает «мусорная» проблема
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Николай Панков: В Саратовской области назревает «мусорная» проблема 

Новости Саратова 2 часа назад
Депутат Госдумы полагает, что местные власти не должны допустить коммунального беспредела.
Николай Панков в своем «ТамТам»-канале «Пара слов» сообщил, что в регионе прекратила работу организация, отвечавшая за вывоз мусора. С 1 августа этим будет заниматься региональный оператор.
«В такой переходный период власть должна сделать все, чтобы смягчить последствия для людей. Чтобы мусор вывозился регулярно, а тарифы были обоснованными и не били по кошельку», — напоминает парламентарий.
На деле же этого не происходит. Прежняя компания («Мехуборка») постепенно вывозит свои контейнеры, а новые мусорные баки взамен увезенных появляются не так оперативно, как того требует реальность.
В итоге горы мусора вырастают возле школ, больниц, детсадов и прочих объектов соцсферы, превращая условия в антисанитарные.
Отдельный вопрос: по калькуляции тарифа на вывоз мусора. Панков отдельно на этом заостряет свое внимание. Напомним, если ранее жители платили определенную сумму с квадратного метра, то с 1 августа (в сентябрьских платежках) услуга будет оплачиваться как коммунальная, то есть с каждого прописанного в квартире человека.
«В Балаково, например, плата составит 120 рублей с человека. Это стало шоком для людей, которым только недавно «Т плюс» присылал платежки, завышенные в полтора раза», — уточняет Панков, призывая власти районов и городов области найти оперативное решение «мусорного» вопроса.
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