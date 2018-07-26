Николай Панков: В Саратовской области назревает «мусорная» проблема

Депутат Госдумы полагает, что местные власти не должны допустить коммунального беспредела.

Николай Панков в своем «ТамТам»-канале «Пара слов» сообщил, что в регионе прекратила работу организация, отвечавшая за вывоз мусора. С 1 августа этим будет заниматься региональный оператор.

«В такой переходный период власть должна сделать все, чтобы смягчить последствия для людей. Чтобы мусор вывозился регулярно, а тарифы были обоснованными и не били по кошельку», — напоминает парламентарий.

На деле же этого не происходит. Прежняя компания («Мехуборка») постепенно вывозит свои контейнеры, а новые мусорные баки взамен увезенных появляются не так оперативно, как того требует реальность.

В итоге горы мусора вырастают возле школ, больниц, детсадов и прочих объектов соцсферы, превращая условия в антисанитарные.

Отдельный вопрос: по калькуляции тарифа на вывоз мусора. Панков отдельно на этом заостряет свое внимание. Напомним, если ранее жители платили определенную сумму с квадратного метра, то с 1 августа (в сентябрьских платежках) услуга будет оплачиваться как коммунальная, то есть с каждого прописанного в квартире человека.

«В Балаково, например, плата составит 120 рублей с человека. Это стало шоком для людей, которым только недавно «Т плюс» присылал платежки, завышенные в полтора раза», — уточняет Панков, призывая власти районов и городов области найти оперативное решение «мусорного» вопроса.