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Мост Миллениум перекроют из-за триатлона
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Мост Миллениум перекроют из-за триатлона 

Казанский Портал 2 часа назад
4 и 5 августа в Казани пройдут соревнования по триатлону. Множество центральных улиц перекроют.
4 августа (суббота) движение ограничат с 6:00 до 15:00 на следующих участках:
Кремлевская дамба — в направлении Московского района по одной правой полосе;
ул. Сибгата Хакима — от ул. Декабристов до ул. Чистопольская в направлении движения к «Казань Арене» (две правые полосы);
ул. Чистопольская — от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до съезда к «Казань Арене» (две правые полосы);
вокруг «Казань Арены» (полное ограничение движения);
пр. Амирхана — съезд с Амирхана от ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима;
мост Миллениум;
ул. Вишневского — от ул. Сибгата Хакима до ул. Николая Ершова в направлении центра (одна правая полоса);
ул. Николая Ершова;
ул. Карла Маркса — от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении движения к площади Свободы (одна правая полоса);
ул. Большая Красная — полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Карла Фукса, ул. Театральная, ул. Пушкина;
ул. Батурина — от ул. Большая Красная до Кремлевской дамбы (две правые полосы).
5 августа (воскресенье) движение ограничат с 8:30 до 17:30 на следующих участках:
ул. Батурина;
ул. Кремлевская набережная — от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Миславского);
ул. Дзержинского — от ул. Миславского до ул. Чернышевского (полное ограничение движения);
ул. Чернышевского — от ул. Дзержинского (левая сторона парка «Черное Озеро») до ул. Дзержинского (правая сторона парка «Черное Озеро»). Полное ограничение движения;
ул. Кремлевская — от Кремля до ул. Кави Наджми (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Чернышевского, ул. Мусы Джалиля);
ул. Кави Наджми — от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная (полное ограничение движения);
ул. Профсоюзная — от ул. Кави Наджми до ул. Первого Мая (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Мусы Джалиля, ул. Первого Мая).
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