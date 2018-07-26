Поставщик «КамАЗа» и «ГАЗа» запустил первое в РФ производство топливных систем для дизельных двигателей

Компания «Алтайский завод прецизионных изделий» (АЗПИ) запустила первую очередь серийного производства топливных систем высокого давления типа Common Rail для дизельных двигателей, сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставил АЗПИ 300 млн руб. на проект.

Общая стоимость проекта составила 600 млн руб. Продукция алтайского предприятия будет поставляться на заводы российских производителей дизельных двигателей экологических классов евро-5 и евро-6. В России , кроме АЗПИ, никто не выпускает полнокомплектную топливную аппаратуру. В настоящее время около 98% российского рынка топливных систем занимает продукция иностранных производителей.

На новом оборудовании предприятие начнет производить импортозамещающие топливные системы для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, автобусов, судов, сельскохозяйственной, железнодорожной и специальной техники. Система Common Rail включает в себя топливный насос высокого давления, аккумуляторы, соединительные трубопроводы, электроуправляемые инжекторы, электронный блок управления, датчики и коммутационные жгуты.

США и Компания уже поставляет на экспорт в Германию Беларусь свою продукцию, доля продаж которой в общем объеме выручки предприятия составляет не менее 30%.