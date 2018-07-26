На Алтае запустили производство топливных систем для двигателей «КамАЗа»

БАРНАУЛ , 26 июля. / ТАСС /. Первую очередь серийного производства топливных систем по стандарту Евро-5 для дизельных двигателей запустили в четверг на «Алтайском заводе прецизионных изделий» (АЗПИ) в Барнауле, передает корреспондент ТАСС.

Запуск производства позволит в 2019 году оснастить до 70% моторов, выпускаемых на "КамАЗе" , алтайским топливным оборудованием, сообщил журналистам на открытии линии член правления ПАО «КамАЗ» Юрия Герасимов.

"Стоит задача импортозамещения, и это реальные шаги. На сегодня Common Rail (новая продукция АЗПИ, — прим. ТАСС) делает только BOSH. [Запуск производства на Алтае ] позволит в нашей линейке процентов 70 моторов оснащать этими насосами, — сообщил журналистам на открытии линии член правления ПАО «КамАЗ» Юрия Герасимов, уточнив, что подобные показатели ожидаются уже в следующем году.

По словам Герасимова, опытная партия алтайских топливных систем проходит апробацию на «КамАЗе».

Как пояснил заместитель директора российского Фонда развития промышленности (ФРП) Юрий Шамков, общая стоимость линии, открывшейся на АЗПИ составила порядка 600 млн рублей, из которых 300 млн рублей — займ ФРП.

Как сообщалось ранее, инновационные топливные системы Altay Common Rail System для двигателей имеют принципиально новое строение. Эта систему разработали на АЗПИ и закончили испытания в 2009 году, но до 2017 года на предприятии не могли найти ресурсы, чтобы запустить проект. Начать реализацию удалось только в 2018 году.