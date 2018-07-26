Петра: загадка древнего города в скале

Древний город в Иордании был потерян для современной цивилизации вплоть до 1812 года. Великолепная Петра, вырезанная умелыми зодчими прямо в скалах, поражает путешественников невероятной игрой света и тени: местные храмы, местные дома и проходы в скалах выполнены из красного песчаника, который и создает такой эффект. Величие Петры стоит увидеть каждому человеку — это путешествие из тех, что не забывается никогда.

Набатеи

Арабские кочевники-набатеи были в свое время довольно продвинутым племенем. По данным историков, они контролировали водоснабжение всего региона и сумели построить целую систему водопроводов, плотин и хранилищ. Именно поэтому народ так процветал во время засух: набатеи продавали воду. К тому же Петра находилась на перекрестке многих караванных путей и потому была центром торговли.

Каменный город

К первому веку нашей эры набатеи стали искуснейшими мастерами работы по камню. Само название «Петра» с греческого переводится как камень. Среди красных песчаников пустыни высеченный в скале город выглядит настоящей сказкой.

Скрытый проход

Весь город будто спрятан в узком каньоне Сик. Попасть на территорию Петры можно только через ущелья, расположенные на севере и на юге. С востока и запада город надежно защищен отвесными обрывами, высота которых достигает шестидесяти метров.

Аль-Хазне

Знаменитая Сокровищница фараона была первоначально храмом богини Исиды. Этот мавзолей считается величайшим примером древнего зодчества — архитекторы до сих пор в точности не понимают, как набатеи сумели вытесать такое невероятное сооружение без использования строительных лесов.

Ад-Дэйр

Еще одно удивительное сооружение расположено уже за чертой города. Этот скальный храм представляет собой монументально здание, которое целиком вырезано в горе. Правда, сюда добирается редкий турист: мало кто готов одолеть несколько сотен ступеней под палящим пустынным солнцем.

Упадок

Веками торговые пути приносили Петре невероятные деньги. Со стороны Персидского залива сюда стекались караваны, навьюченные пряностями, а по пути в Дамаск торговцы привозили в Петру драгоценные камни и шелка. Открытие римлянами морского пути на Восток стало началом конца великого города: сухопутная торговля пряностями иссякла и Петра постепенно опустела.

Рай для туриста

Каждый год миллионы туристов со всего мира стекаются в Иорданию только для того, чтобы своими глазами увидеть величественный город в скале. Первое, что видят люди — огромное здание Аль-Хазне, увенчанное урной, где раньше хранилось золото и драгоценные камни. Увы, от былого богатства и великолепия Набатейской империи остались лишь эти архитектурные памятники. Сегодня у стен когда-то величайшего города региона пасут своих коз бедуины, а предприимчивые арабы катают толстосумых американцев на верблюдах.