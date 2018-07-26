Ещё
Петра: загадка древнего города в скале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петра: загадка древнего города в скале 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Древний город в Иордании был потерян для современной цивилизации вплоть до 1812 года. Великолепная Петра, вырезанная умелыми зодчими прямо в скалах, поражает путешественников невероятной игрой света и тени: местные храмы, местные дома и проходы в скалах выполнены из красного песчаника, который и создает такой эффект. Величие Петры стоит увидеть каждому человеку — это путешествие из тех, что не забывается никогда.
Набатеи
Арабские кочевники-набатеи были в свое время довольно продвинутым племенем. По данным историков, они контролировали водоснабжение всего региона и сумели построить целую систему водопроводов, плотин и хранилищ. Именно поэтому народ так процветал во время засух: набатеи продавали воду. К тому же Петра находилась на перекрестке многих караванных путей и потому была центром торговли.
Каменный город
К первому веку нашей эры набатеи стали искуснейшими мастерами работы по камню. Само название «Петра» с греческого переводится как камень. Среди красных песчаников пустыни высеченный в скале город выглядит настоящей сказкой.
Скрытый проход
Весь город будто спрятан в узком каньоне Сик. Попасть на территорию Петры можно только через ущелья, расположенные на севере и на юге. С востока и запада город надежно защищен отвесными обрывами, высота которых достигает шестидесяти метров.
Аль-Хазне
Знаменитая Сокровищница фараона была первоначально храмом богини Исиды. Этот мавзолей считается величайшим примером древнего зодчества — архитекторы до сих пор в точности не понимают, как набатеи сумели вытесать такое невероятное сооружение без использования строительных лесов.
Ад-Дэйр
Еще одно удивительное сооружение расположено уже за чертой города. Этот скальный храм представляет собой монументально здание, которое целиком вырезано в горе. Правда, сюда добирается редкий турист: мало кто готов одолеть несколько сотен ступеней под палящим пустынным солнцем.
Упадок
Веками торговые пути приносили Петре невероятные деньги. Со стороны Персидского залива сюда стекались караваны, навьюченные пряностями, а по пути в Дамаск торговцы привозили в Петру драгоценные камни и шелка. Открытие римлянами морского пути на Восток стало началом конца великого города: сухопутная торговля пряностями иссякла и Петра постепенно опустела.
Рай для туриста
Каждый год миллионы туристов со всего мира стекаются в Иорданию только для того, чтобы своими глазами увидеть величественный город в скале. Первое, что видят люди — огромное здание Аль-Хазне, увенчанное урной, где раньше хранилось золото и драгоценные камни. Увы, от былого богатства и великолепия Набатейской империи остались лишь эти архитектурные памятники. Сегодня у стен когда-то величайшего города региона пасут своих коз бедуины, а предприимчивые арабы катают толстосумых американцев на верблюдах.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное447
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»144
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение