В арбитражный суд поступило более 380 заявлений о банкротстве

Сегодня в Областном арбитражном суде подвели итоги работы за полугодие 2018 года. Всего поступило более 13 с половиной тысяч заявлений. Это чуть меньше, чем в прошлом году.

Один из важнейших показателей — качество рассматриваемых дел. Нагрузка на одного судью — сто три дела в месяц.

Основная часть заявлений (50%) — это споры, возникающие из гражданских правоотношений, около 30% — споры по административным или публичным правоотношениям и 6% (837 заявлений)— о несостоятельности и банкротстве. Спрос на признание финансовой несостоятельности растёт с каждым годом, в этом — на 20%.

В областном арбитражном суде ведётся также работа по обжалованиям решений суда. По словам его председателя, к судьям и их действиям у граждан претензий нет. Всего 83 подобных заявления, 10 жалоб на решение суда признаны обоснованными.