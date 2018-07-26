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В арбитражный суд поступило более 380 заявлений о банкротстве
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В арбитражный суд поступило более 380 заявлений о банкротстве 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Областном арбитражном суде подвели итоги работы за полугодие 2018 года. Всего поступило более 13 с половиной тысяч заявлений. Это чуть меньше, чем в прошлом году.
Один из важнейших показателей — качество рассматриваемых дел. Нагрузка на одного судью — сто три дела в месяц.
Основная часть заявлений (50%) — это споры, возникающие из гражданских правоотношений, около 30% — споры по административным или публичным правоотношениям и 6% (837 заявлений)— о несостоятельности и банкротстве. Спрос на признание финансовой несостоятельности растёт с каждым годом, в этом — на 20%.
В областном арбитражном суде ведётся также работа по обжалованиям решений суда. По словам его председателя, к судьям и их действиям у граждан претензий нет. Всего 83 подобных заявления, 10 жалоб на решение суда признаны обоснованными.
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