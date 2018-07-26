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В Псковской области 28 июля пройдут 13 митингов против повышения пенсионного возраста
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В Псковской области 28 июля пройдут 13 митингов против повышения пенсионного возраста 

Псковская губерния 2 часа назад
28 июля В Псковской области пройдут 13 митингов против повышения пенсионного возраста: как сообщает пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов, их основным организатором станет КПРФ. По данным Псковского обкома КПРФ, протестные мероприятия состоятся в следующих муниципалитетах:Псков, 12:00, гайд-парк на пересечении улиц: Конная, Максима Горького и Рижского проспекта. Великие Луки, 12:00, площадь Калинина. Бежаницы, 11:30, городской парк. Дедовичи, 12:00, Новый посёлок, около рынка. Локня, 11:00, Стадион. Невель, 12:00, ул. М. Маметовой, возле танка. Новоржев, 11:00, в Летнем парке. Новосокольники, 10:00, площадка возле «Почты России». Опочка, 11:00, Советская площадь, возле нового рынка. Остров, 12:00, на площади возле памятника Клавы Назаровой. Пустошка, 12:00, городской парк. Пушкинские Горы, 12:00, возле памятника Ленину. Себеж, 11:00, возле Дома культуры. Напомним, что Псковский облсовпроф поддерживает все законные акции, направленные на выражение протеста граждан против пенсионной реформы, и предлагает членам профсоюзов присоединиться к митингам 28 июля. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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