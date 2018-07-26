Дорожный ремонт в Салехарде почти завершен

Летняя дорожная кампания в Салехарде вышла на финишную прямую.

Всего этим летом уже уложили четыре километра нового асфальта. Отремонтированы практически все центральные улицы города. Заменили верхний слой асфальта на улицах Мира, Республики, Броднева, Зои Космодемьянской, Губкина. Завершаются работы по улице Ямальской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Продолжается и ямочный ремонт. За июнь было уложено 6600 квадратных метров асфальта. Всего выполнено 70% всех запланированных работ. Это и ямочный ремонт, и нанесение разметки. Работы планируется завершить к концу июля.