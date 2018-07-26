Ещё
Дорожный ремонт в Салехарде почти завершен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожный ремонт в Салехарде почти завершен 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Летняя дорожная кампания в Салехарде вышла на финишную прямую.
Всего этим летом уже уложили четыре километра нового асфальта. Отремонтированы практически все центральные улицы города. Заменили верхний слой асфальта на улицах Мира, Республики, Броднева, Зои Космодемьянской, Губкина. Завершаются работы по улице Ямальской, сообщает пресс-служба городской администрации.
Продолжается и ямочный ремонт. За июнь было уложено 6600 квадратных метров асфальта. Всего выполнено 70% всех запланированных работ. Это и ямочный ремонт, и нанесение разметки. Работы планируется завершить к концу июля.
Красный Север: последние новости
Ученые предполагают, что Лабытнанги люди облюбовали еще пять тысяч лет назад От истока до устья Оби: в Салехард плывут путешественники с Алтая Ноябрьск готовится к выборам губернатора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное447
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»144
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение