Ещё
Представители управы района ответили на вопросы жителей о ремонте городской клинической больницы №63
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители управы района ответили на вопросы жителей о ремонте городской клинической больницы №63 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Мещанская Слобода
В здании управы района 24 июля прошла рабочая встреча на которой обсудили вопросы ремонта здания городской клинической больницы №63.
— Мы постарались дать ответы на все вопросы жителей. Работы уже ведутся, и горожане интересуются, когда они будут завершены, — рассказали в управе.
С горожанами побеседовали: глава управы Дмитрий Башаров, его заместитель по работе с населением Диана Силина, представитель технического заказчика ремонтных работ и руководитель проекта. Отметим, что больница №63 находится по адресу: улица Дурова, дом 26.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства информирует о начале приема заявок от промышленных организаций на предоставление субсидий В Москве прошел круглый стол, посвященный отдельным вопросам правоприменения законодательства о закупках, ограничивающим предпринимательскую активность Негерметичность облицовки привела к намоканию фасада и появлению темных пятен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное447
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»144
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение