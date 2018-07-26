Представители управы района ответили на вопросы жителей о ремонте городской клинической больницы №63 

В здании управы района 24 июля прошла рабочая встреча на которой обсудили вопросы ремонта здания городской клинической больницы №63.
— Мы постарались дать ответы на все вопросы жителей. Работы уже ведутся, и горожане интересуются, когда они будут завершены, — рассказали в управе.
С горожанами побеседовали: глава управы Дмитрий Башаров, его заместитель по работе с населением Диана Силина, представитель технического заказчика ремонтных работ и руководитель проекта. Отметим, что больница №63 находится по адресу: улица Дурова, дом 26.