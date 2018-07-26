Представители управы района ответили на вопросы жителей о ремонте городской клинической больницы №63

В здании управы района 24 июля прошла рабочая встреча на которой обсудили вопросы ремонта здания городской клинической больницы №63.

— Мы постарались дать ответы на все вопросы жителей. Работы уже ведутся, и горожане интересуются, когда они будут завершены, — рассказали в управе.